Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del martes 9 de diciembre de 2025

Conoce a los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy martes 9 de diciembre.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) ofrece una gran variedad de juegos para sus jugadores. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del martes 9 de diciembre

Los números ganadores son: 02 18 24 30 31 34 36 38 39 40 41 44 52 54 55 57 59 64 68 74

Números ganadores de Numbers del martes 9 de diciembre

Combinación mediodía: 09 07 03

Combinación noche: 04 00 02

Números ganadores de Win 4 del martes 9 de diciembre

Combinación mediodía: 02 06 03 09

Combinación noche: 09 09 07 04

Números ganadores de Take 5 del martes 9 de diciembre

Combinación mediodía: 21 24 25 35 38

Combinación noche: 02 11 22 24 30

Números ganadores de Cash4Life del martes 9 de diciembre

Los números ganadores son: 12 24 36 54 56

Consejos para aumentar tus posibilidades de ganar la lotería

Aunque la lotería es un juego de azar, existen algunas tácticas para mejorar las posibilidades de ganar en los juegos de la Lotería de Nueva York.

Para empezar, ayuda mucho hacer un análisis de las estadísticas de combinaciones ganadoras anteriores. De entrada, ciertos números pueden tener más probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ayudar a la hora de seleccionar los números de la lotería.

También, se aconseja jugar regularmente y jugar en diferentes sorteos. Al variar las opciones de juego, los jugadores mejoran sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Finalmente, es esencial planear un presupuesto que se pueda seguir. No se debe gastar más dinero del que se pueda permitir en la lotería, pues esto podría provocar dificultades financieras.

Cómo reclamar tus premios de la lotería de Nueva York

Canjear tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso sencillo, pero hay que seguir algunas instrucciones para asegurarse el pago completo sin incidencias.

Los premios de un máximo de $600 se pueden cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Si son mayores, previamente se necesita completar un formulario de reclamo y acompañarlo del boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Se recuerda que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que una parte de las mismas se destinará en impuestos.

Los mayores premios que ha dado la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha creado muchos ganadores a lo largo de los años, muchos de ellos multimillonarios.

Desde abril de 2023, hay un nuevo mega millonario en Queens, Nueva York: allí, una persona acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island ganó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, en concreto, la increíble cifra de $319 millones de dólares en Mega Millions. En 2018, un trabajador de la construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros ganadores notables incluyen a un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Qué días se juegan los sorteos de la Lotería de Nueva York?

Los sorteos se realizan todos los días para algunos juegos, mientras que otros tienen sorteos semanales o quincenales. Para saber cuándo es cada uno te aconsejamos consultar en el sitio web de la Lotería de Nueva York.

Otros resultados de la Lotería