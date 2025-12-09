Papa León XIV se reúne con Zelenski y expresa su “urgente deseo” de una paz justa en Ucrania

El papa León XIV se reunió este martes con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en la residencia papal de Castel Gandolfo, cerca de Roma, un encuentro que tuvo una duración de 40 minutos, la cual se centró en la guerra actual con Rusia.

El sumo pontífice reiteró al presidente ucraniano la importancia de mantener la comunicación abierta. La oficina de prensa de la Santa Sede informó que el Papa “reiteró la necesidad de continuar el diálogo y renovó el urgente deseo de que las iniciativas diplomáticas en curso puedan conducir a una paz justa y duradera” que ponga fin a las hostilidades, informó EFE.

Asimismo, el papa abordó temas humanitarios cruciales durante la reunión. Hizo especial referencia “a la cuestión de los prisioneros de guerra y a la necesidad de garantizar el regreso de los niños ucranianos a sus familias”.

Tercera reunión entre ambos líderes

Es la tercera vez que el presidente Zelenski se reúne con el pontífice desde el inicio de su papado. La primera audiencia tuvo lugar el 18 de mayo, tras la misa inaugural del pontificado de León XIV, y el segundo encuentro se celebró el 9 de julio, también en Castel Gandolfo.

Tras la reunión con el Papa, el presidente Zelenski tiene programado continuar su ronda de contactos con líderes europeos. Su siguiente compromiso será con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a las 3:00 p.m., hora local.

El Papa, en múltiples ocasiones, ha hecho un llamado urgente para conseguir un alto el fuego y recientemente ha expresado optimismo por los progresos en las negociaciones de paz.

