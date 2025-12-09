Thalí García revela su lucha contra el melanoma y cómo detectó el lunar peligroso

La actriz Thalí García, de 35 años, contó a People en Español cómo fue cuando le detectaron el melanoma, dado que todo inició cuando un día llegó a su hogar en el año 2024 y había una parte de su cuerpo más oscura de lo habitual, hecho que, sin duda, terminó causándole preocupación porque cada vez era mucho más oscuro.

“Un día llegué a mi universidad, estaba tomando un curso de improvisación en Nueva York, y vi que se veía más oscuro. En el espacio de una semana, lo vi cambiar de tonalidad, crecer un poquito y el centro volverse negro. Yo no había detectado el lunar en mi cuerpo, realmente la primera vez que lo vi fue esa mañana que estaba en la universidad y me lo vi bastante grande“, comenzó explicando.

García añadió que en la parte del cuerpo en la cual le salió era molesto para ella y lo que le preocupaba más era que no paraba el crecimiento, sin contar que las heridas iban incrementando con el transcurrir de los días hasta que un día, con calma, se sentó y entendió que eso no era de su agrado.

“Era incómodo, por donde estaba, en el muslo, y el síntoma más evidente fue el crecimiento y la tonalidad. Había muchas lesiones en mi cuerpo. Gracias a ese diagnóstico, entiendo por qué me costaba tanto trabajo operar eso y dije: esto no me gusta”, añadió durante la conversación con People en Español.

Cuando Thalí decidió ir a un centro de salud para su evaluación, la doctora le mencionó que eso debía ser eliminado y, a medida que le fueron realizando algunos exámenes médicos, entendió que su cuerpo estaba cubierto por distintas pigmentaciones que, para los médicos, fue un tema de preocupación y aseguró que ninguna persona está preparada para una situación así.

“Cuando la doctora lo vio, me dijo: esto lo tengo que extirpar ya. Fue el único lunar que generó alarma, pero al evaluar sus registros médicos encontraron melanomas y lesiones en pigmentaciones distintas en el resto del cuerpo. Mi doctor dijo que era urgente evaluar el resto del cuerpo. Primero se tienen que atender los lunares sospechosos y después continuar con los otros, pero dependiendo también del historial”, explicó.

