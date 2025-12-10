Elizabeth Álvarez defiende su reputación ante supuestos malos tratos a un maquillador
La actriz rechaza verse involucrada en un escándalo tras tener tanto tiempo en el mundo del espectáculo y menos por la opinión negativa de un maquillista
La actriz Elizabeth Álvarez se vio envuelta en una polémica luego de que un maquillador mencionara que, aparentemente, él había sido víctima del maltrato que, aparentemente, habría recibido por parte de ella. Sin embargo, la mexicana y su esposo, Jorge Salinas, reaccionaron ante las delicadas declaraciones que hicieron sobre trabajar con ella.
Durante un encuentro con los medios, Jorge mencionó que tendría muchas cosas negativas que decir sobre ese maquillador, pero prefirió mantener el silencio antes de generar mayor polémica por lo que ya viene ocurriendo y no quiere que eso siga siendo noticia: “Yo sí tendría muchos comentarios que decir acerca de ese individuo, pero por respeto a mi madre no lo digo. No merece foco, no merece absolutamente nada“.
La actriz mexicana tiene más de dos décadas en el mundo del entretenimiento, por ello no quiso pasar por alto su amplia experiencia y se dirigió a los reporteros, recalcando que ellos la conocen desde hace bastante tiempo, razón por la cual no ve justo que pongan en duda que ella realmente haya tratado mal al maquillista.
“Ustedes me conocen hace tantos años. Yo no tendría nada que hablar bien de mí más que todo lo que ustedes me conocen, más de 25 años trabajando, aquí estamos y aquí seguimos, y pues nada, muchísimas gracias”, agregó. “Le falta humildad, se portó irrespetuosa, me gritó enfrente de todos. Nunca nadie en la vida me había tratado así, me gritó bien feo”, dijo el maquillador sobre ella.
Álvarez destacó que ella trata de ser lo más discreta posible para no caer en polémicas y considera que en esta ocasión no será la excepción: “Yo hablo con mi trabajo, con mis acciones, con el ejemplo, con lo que soy. Yo no necesito andar diciendo quién soy; ustedes me conocen perfectamente y yo no tengo que andar diciendo nada. Nunca he hecho declaraciones, menos ahorita”.
El actor no quiso finalizar la entrevista sin antes mencionar cómo será que la familia pasará este mes de diciembre: “Hay que perdonarnos, no esperar a que el otro se disculpe. Hay que perdonarse uno mismo porque no somos perfectos y hemos cometido muchos errores; hemos hablado de más y hemos pensado cosas negativas. Hay que perdonarnos para poder crecer”.
