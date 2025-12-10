La política de Costco que pocos conocen y que puede ahorrarte mucho dinero

Aunque Costco es conocido por ofrecer precios competitivos y beneficios exclusivos para sus socios, una política poco difundida se ha vuelto viral por el importante ahorro que puede representar para los compradores.

Un caso reciente compartido en redes sociales reveló que la cadena devuelve la diferencia de precio cuando un producto baja de costo dentro de los 30 días posteriores a la compra, algo que sorprendió a miles de usuarios que desconocían por completo este beneficio.

Costco devuelve la diferencia si un artículo baja de precio

Todo comenzó cuando un cliente publicó en Reddit su experiencia: había comprado un televisor LG de 65 pulgadas poco antes del Black Friday.

Días después, Costco le envió un correo informándole que había logrado negociar un mejor precio con el fabricante y, sin que él lo solicitara, le otorgaron una Costco Shop Card de $100 para compensar la diferencia.

El cliente relató:

“La semana antes del Black Friday compré un LG C5 de 65’’ en oferta. Luego recibí un correo de Costco diciendo que habían negociado un mejor precio y me enviaron una tarjeta de $100. Quedé sorprendido. Durante el Black Friday, el televisor volvió a bajar $50 más, y también me dieron otra Shop Card por ese monto”.

Este proceso puede repetirse mientras la reducción ocurra dentro de los 30 días posteriores a la compra, sin necesidad de que el comprador solicite la revisión del precio, siempre que se trate de productos elegibles y que la compra esté registrada.

Reacciones: sorpresa, elogios y críticas al resto de la industria

La historia generó cientos de comentarios de usuarios impactados por la política de Costco.

Muchos destacaron que la mayoría de las empresas no reembolsan voluntariamente diferencias de precio, incluso cuando la baja ocurre a los pocos días.

Un usuario comentó:

“Imagina un mundo donde las corporaciones no intentaran exprimir cada centavo. Costco demuestra que se puede hacer lo correcto y aun así tener éxito.”

Otros señalaron que esta práctica fortalece la lealtad hacia la tienda:

“Me sorprende que Costco haga esto. Podrían quedarse con la diferencia, pero por eso tantos clientes seguimos siendo fieles”.

Un comentario adicional subrayó el contraste con otras compañías:

“Da gusto apoyar a una empresa que no demuestra el nivel de codicia que se ve en tantas otras”.

Una política que impulsa la fidelidad

Aunque no es ampliamente conocida, la política de ajuste de precios de Costco busca mantener la satisfacción del cliente y asegurar la renovación de membresías, consideradas el corazón del modelo de negocio de la compañía.

Para muchos compradores, saber que no perderán dinero si un producto baja de precio poco después de adquirirlo es un incentivo adicional para seguir comprando en la cadena.

