9 productos nuevos para regalar en Navidad que llegaron a Costco desde $20
Los artículos van desde obsequios básicos como cestas de regalo hasta instrumentos de cocina
Con el inicio de la temporada navideña, Costco ha incorporado una serie de productos ideales para sorprender sin complicar el presupuesto. Entre comida gourmet, electrodomésticos de alto rendimiento y artículos útiles para el invierno, la selección reúne opciones para diferentes gustos.
Novedades de Costco ideales para regalar esta Navidad
Sartén de hierro fundido esmaltado All-Clad de 12 pulgadas
Este sartén combina un exterior esmaltado elegante con un interior de acabado mate que favorece una cocción uniforme. Su diseño permite usar poco aceite y facilita la limpieza, lo que la convierte en una pieza funcional para quienes buscan renovar su cocina. All-Clad destaca además su durabilidad y versatilidad para recetas rápidas o elaboradas.
Precio final: $89.99
Cesta de regalo Hickory Farms Grand Holiday
Con casi cinco libras de carnes curadas, quesos, galletas y acompañamientos, esta cesta navideña se presenta como un regalo clásico para familias o reuniones. Su variedad permite armar tablas completas sin esfuerzo, y quienes la han recibido aseguran que se disfruta hasta el último bocado. Es una alternativa lista para regalar y con una presentación festiva.
Precio final: $99.99
Asador ovalado antiadherente Circulon con rejilla
Ideal para cenas especiales, este asador ofrece una superficie antiadherente que distribuye bien el calor y facilita el manejo de piezas grandes. Los usuarios destacan que incluso quienes cocinan poco pueden obtener resultados consistentes y limpiar sin complicaciones. Su estructura incluye una rejilla elevada para lograr acabados más jugosos y uniformes.
Precio final: $44.99
Alfombrillas térmicas HeatTrak para nieve y hielo
Estas alfombrillas resistentes ayudan a mantener las entradas despejadas durante el invierno sin necesidad de palear o aplicar sal. Están diseñadas para dejarse en exteriores toda la temporada y ofrecen tracción segura al caminar sobre superficies húmedas o congeladas. La marca asegura que su funcionamiento automático reduce el esfuerzo diario en climas extremos.
Precio final: $299.99
Filete Mignon Beef Wellington de Rastelli
Este paquete incluye ocho piezas de Wellington elaboradas con filete mignon tierno cubierto de una mezcla de champiñones y envuelto en hojaldre dorado. Es una opción perfecta para una cena elegante sin necesidad de preparación compleja, ya que solo requiere hornearse. Su sabor y presentación lo vuelven un plato principal festivo para compartir.
Precio final: $119.99
Máquina de café expreso y cold brew Bosch Serie 800
El modelo automático de Bosch permite preparar bebidas calientes, frías y con leche espumada con solo presionar un botón. Usuarios comentan que mantiene un sabor constante incluso con uso frecuente y que el sistema de leche simplifica mucho la rutina diaria. Es un regalo premium para amantes del café que disfrutan variedad sin complicarse.
Precio final: $1,199.00
Vacaville Fruit Company: bandeja de frutas secas y nueces Happy Holidays
Esta bandeja metálica reúne una mezcla cuidada de frutas deshidratadas como peras, albaricoques y ciruelas californianas, junto con almendras y pistachos. Su presentación decorativa la vuelve ideal para compartir en reuniones o enviar como detalle. La selección de ingredientes premium logra un equilibrio entre dulzor natural y textura crujiente.
Precio final: $29.99
Gama deslizante LG con inducción y freidora de aire
La estufa inteligente de LG incorpora tecnología de inducción, convección por ventilador y una función de freidora de aire integrada para cocinar más rápido y de forma eficiente. Usuarios destacan que calienta más ágil que una estufa de gas y que su limpieza toma apenas unos minutos. Es una mejora significativa para cualquier cocina moderna.
Precio final: $1,149.99
Toallitas DUDE XL sin fragancia
Estas toallitas grandes y suavemente hidratantes se han vuelto populares por su versatilidad: sirven para higiene personal, viajes, limpieza ligera o incluso para mascotas. Los socios mencionan que son de gran ayuda cuando no hay ducha disponible y que su textura resistente evita que se rompan con facilidad. Un producto práctico para usar dentro y fuera de casa.
Precio final: $20.99
