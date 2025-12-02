9 productos nuevos para regalar en Navidad que llegaron a Costco desde $20 

Con el inicio de la temporada navideña, Costco ha incorporado una serie de productos ideales para sorprender sin complicar el presupuesto. Entre comida gourmet, electrodomésticos de alto rendimiento y artículos útiles para el invierno, la selección reúne opciones para diferentes gustos.

Novedades de Costco ideales para regalar esta Navidad

Sartén de hierro fundido esmaltado All-Clad de 12 pulgadas

Este sartén combina un exterior esmaltado elegante con un interior de acabado mate que favorece una cocción uniforme. Su diseño permite usar poco aceite y facilita la limpieza, lo que la convierte en una pieza funcional para quienes buscan renovar su cocina. All-Clad destaca además su durabilidad y versatilidad para recetas rápidas o elaboradas.

Precio final: $89.99

Cesta de regalo Hickory Farms Grand Holiday

Con casi cinco libras de carnes curadas, quesos, galletas y acompañamientos, esta cesta navideña se presenta como un regalo clásico para familias o reuniones. Su variedad permite armar tablas completas sin esfuerzo, y quienes la han recibido aseguran que se disfruta hasta el último bocado. Es una alternativa lista para regalar y con una presentación festiva.

Precio final: $99.99

En Costco.com se puede comprar sin membresía, aunque se aplica un recargo del 5% en la mayoría de los productos. Crédito: Elliott Cowand Jr | Shutterstock

Asador ovalado antiadherente Circulon con rejilla

Ideal para cenas especiales, este asador ofrece una superficie antiadherente que distribuye bien el calor y facilita el manejo de piezas grandes. Los usuarios destacan que incluso quienes cocinan poco pueden obtener resultados consistentes y limpiar sin complicaciones. Su estructura incluye una rejilla elevada para lograr acabados más jugosos y uniformes.

Precio final: $44.99

Alfombrillas térmicas HeatTrak para nieve y hielo

Estas alfombrillas resistentes ayudan a mantener las entradas despejadas durante el invierno sin necesidad de palear o aplicar sal. Están diseñadas para dejarse en exteriores toda la temporada y ofrecen tracción segura al caminar sobre superficies húmedas o congeladas. La marca asegura que su funcionamiento automático reduce el esfuerzo diario en climas extremos.

Precio final: $299.99

Filete Mignon Beef Wellington de Rastelli

Este paquete incluye ocho piezas de Wellington elaboradas con filete mignon tierno cubierto de una mezcla de champiñones y envuelto en hojaldre dorado. Es una opción perfecta para una cena elegante sin necesidad de preparación compleja, ya que solo requiere hornearse. Su sabor y presentación lo vuelven un plato principal festivo para compartir.

Precio final: $119.99

Máquina de café expreso y cold brew Bosch Serie 800

El modelo automático de Bosch permite preparar bebidas calientes, frías y con leche espumada con solo presionar un botón. Usuarios comentan que mantiene un sabor constante incluso con uso frecuente y que el sistema de leche simplifica mucho la rutina diaria. Es un regalo premium para amantes del café que disfrutan variedad sin complicarse.

Precio final: $1,199.00

Vacaville Fruit Company: bandeja de frutas secas y nueces Happy Holidays

Esta bandeja metálica reúne una mezcla cuidada de frutas deshidratadas como peras, albaricoques y ciruelas californianas, junto con almendras y pistachos. Su presentación decorativa la vuelve ideal para compartir en reuniones o enviar como detalle. La selección de ingredientes premium logra un equilibrio entre dulzor natural y textura crujiente.

Precio final: $29.99

Gama deslizante LG con inducción y freidora de aire

La estufa inteligente de LG incorpora tecnología de inducción, convección por ventilador y una función de freidora de aire integrada para cocinar más rápido y de forma eficiente. Usuarios destacan que calienta más ágil que una estufa de gas y que su limpieza toma apenas unos minutos. Es una mejora significativa para cualquier cocina moderna.

Precio final: $1,149.99

Toallitas DUDE XL sin fragancia

Estas toallitas grandes y suavemente hidratantes se han vuelto populares por su versatilidad: sirven para higiene personal, viajes, limpieza ligera o incluso para mascotas. Los socios mencionan que son de gran ayuda cuando no hay ducha disponible y que su textura resistente evita que se rompan con facilidad. Un producto práctico para usar dentro y fuera de casa.

Precio final: $20.99

