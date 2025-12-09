9 productos nuevos que Costco puso en oferta por temporada navideña desde $10

Con el arranque de la temporada navideña, Costco ha comenzado a destacar promociones especiales pensadas para resolver reuniones, cenas familiares y regalos sin elevar demasiado el gasto. Entre opciones dulces, platos listos para el horno y aparatos de cocina muy buscados, varias ofertas solo estarán disponibles por tiempo limitado o exclusivamente en almacén.

1. Mini Quiche de Cuisine Adventures

Una de las opciones más prácticas para brunches o reuniones antes de Navidad es el paquete de mini quiches de Cuisine Adventures, que incluye 72 piezas surtidas listas para calentar. Este artículo exclusivo de almacén tiene un descuento de $5 y se convierte en un acompañamiento ideal cuando se necesita variedad sin complicarse en la cocina. Su tamaño y surtido permiten servirlos rápidamente en bandejas o como entradas informales.

2. Camarones de coco Royal Asia

Los camarones de coco Royal Asia regresan con un descuento de $4.50 en su presentación de 2 libras, con límite de 10 unidades. Por su textura crujiente y la facilidad de preparación, funcionan bien como aperitivo para celebraciones o como parte de un menú rápido para invitados. Es una de las ofertas gastronómicas más buscadas entre quienes prefieren opciones congeladas que no requieren preparación extensa.

3. Trufas de chocolate negro (Copper Kettle o Utah Truffles)

Las trufas de chocolate negro con sal marina, disponibles tanto en el almacén como en línea, ofrecen un descuento de $3.80 y un límite de cinco unidades por compra. La combinación de dulzor y notas saladas las convierte en un detalle elegante para sobremesas o regalos sencillos. Su popularidad crece durante diciembre, cuando los compradores buscan opciones listas para colocar en mesas festivas.

4. Bebidas espumosas italianas Sanpellegrino

El paquete surtido de bebidas espumosas Sanpellegrino es otra de las ofertas destacadas solo en almacén, con un descuento de $6.50. Este multipack de 24 latas aporta sabores refrescantes que funcionan como alternativa a las sodas tradicionales durante las reuniones. Su presentación variada permite que invitados prueben diferentes combinaciones sin necesidad de comprar múltiples cajas.

5. Pechugas de pollo rellenas Pierre Cordon Bleu

Para anfitriones con poco tiempo, Costco ofrece las pechugas de pollo rellenas de Pierre Cordon Bleu, disponibles únicamente en almacén y ahora con $5 de descuento. Cada caja contiene seis piezas crudas listas para hornear, ideales para cenas improvisadas o menús más completos sin invertir horas en preparación. Su relleno y sabor las convierten en un plato principal accesible para la temporada.

6. Hershey’s Kisses de chocolate con leche

Uno de los clásicos de invierno, los Hershey’s Kisses, aparece con un descuento de $4.50 tanto en almacén como en línea. Muchos compradores los aprovechan para rellenar frascos decorativos, preparar postres o simplemente tenerlos a la mano para visitas espontáneas. Las reseñas destacan que incluso en temporadas de calor llegan en excelentes condiciones gracias al embalaje aislado.

7. Cadet TORO Bully Hide Dog Chews

Las golosinas para perro Cadet TORO Bully Hide Dog Chews también entran en promoción, con $6 de descuento en bolsas de 12 unidades. Aunque su precio suele ser elevado, muchos dueños aprovechan esta oferta para abastecerse, especialmente porque pueden cortarse en porciones más pequeñas para prolongar su uso. La oferta aplica tanto en tiendas como en línea, con un límite de 10 unidades.

8. Vitamix Alta Pro

La Vitamix Alta Pro, uno de los regalos más solicitados cada año, baja su precio a $299.99 gracias a un descuento de $100. Disponible en almacén y en línea, esta licuadora es conocida por su capacidad para procesar ingredientes densos, semillas o mezclas espesas sin esfuerzo. Aunque algunos usuarios señalan detalles en el diseño de la tapa o el caño, sigue siendo una de las ofertas más atractivas del mes.

9. Ninja CREAMi Deluxe 11-en-1

El Ninja CREAMi Deluxe, ideal para crear helados y postres congelados personalizados, queda en $149.99 tras un descuento de $40 válido hasta el 24 de diciembre. Varios compradores afirman usarlo casi a diario por la facilidad con la que permite preparar mezclas caseras. Es una alternativa versátil para quienes buscan regalos útiles o desean añadir postres diferentes a las celebraciones navideñas.

