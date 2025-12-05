7 productos de Costco perfectos para una cena de Navidad desde $15

Con la temporada navideña a la vuelta de la esquina, Costco ha comenzado a destacar productos ideales para preparar cenas rápidas, elegantes y accesibles. Desde salsas gourmet hasta postres clásicos, varias de estas opciones permiten resolver el menú sin complicaciones y con sabores que sorprenden. Aquí te presentamos siete artículos que ya están llamando la atención en tiendas de Estados Unidos.

1. Cubos de chocolate Ritter Sport

Ritter Sport llega por primera vez a Costco con sus Choco Cubes en presentación grande, una novedad que estará disponible exclusivamente en tiendas del Medio Oeste. Estas bolsas incluyen una mezcla surtida de bombones rellenos, ideales para acompañar el café después de la cena o para ofrecer como detalle dulce en reuniones. Su debut ha generado interés entre quienes buscan opciones listas para compartir durante las fiestas.

2. Tarta de manzana Kirkland Signature

La clásica tarta de manzana con corteza de celosía de Kirkland Signature regresó a los estantes justo a tiempo para las celebraciones. Su relleno generoso y la textura crujiente de la cubierta la convierten en un postre infalible para cualquier cena navideña. Clientes que la han probado destacan su sabor casero y aseguran que es difícil replicarla en casa con el mismo resultado.

Actualmente, Costco cuenta con 624 tiendas en Estados Unidos, incluyendo las 50 entidades del país y Puerto Rico, y 281 ubicaciones internacionales. Crédito: pimpampix | Shutterstock

3. Salsa de trufa y queso Tartufi Jimmy

Costco incorporó la salsa de pasta Tartufi Jimmy, una combinación de Parmigiano Reggiano PDO con auténtica trufa en frascos de 500 g listos para servir. Su textura cremosa y el aroma intenso la vuelven perfecta para platos rápidos que buscan un toque gourmet sin esfuerzo. Cada paquete incluye dos unidades, una opción práctica para cenas entre semana o para lucirse como anfitrión sin complicaciones.

4. Paquete de bocadillos Edward Marc Peanut Brittle Bites

Los Peanut Brittle Bites de Edward Marc ya están disponibles y llegan como una opción dulce pensada para compartir. Cada bocado combina cacahuates tostados con una capa de caramelo crujiente que se deshace con facilidad, generando una sensación clásica y muy festiva. Es un producto que suele aparecer en temporada navideña y que funciona bien tanto como snack como regalo.

5. Albóndigas de camarón Bibigo Mandu

Algunas ubicaciones de Costco ya ofrecen las Mandu de camarón entero de Bibigo, una alternativa diferente para quienes buscan platos rápidos con sabor asiático. Estas albóndigas destacan por incluir camarón completo envuelto en una masa fina que queda dorada al cocinarse en sartén. El paquete, que ronda los $16.59, es perfecto para integrar entradas o acompañamientos especiales durante la cena.

6. Variety Pack de snacks Simple Mills Sweet Thins

El nuevo paquete de Sweet Thins de Simple Mills reúne dos de sus sabores más populares: Honey Cinnamon y Chocolate Brownie. Elaborados con ingredientes como harinas de semillas de sandía, anacardo y girasol, estos bocadillos ofrecen una opción más natural para quienes buscan alternativas menos procesadas. El lanzamiento comenzó en el Área de la Bahía y el Sudeste, con expansión hacia otras regiones en las próximas semanas.

7. Set de regalo Stonewall Kitchen Holiday Collection

La colección navideña de Stonewall Kitchen es una opción pensada para sorprender con variedad sin gastar demasiado. El set incluye seis versiones mini de productos destacados, entre ellos mermelada de arándanos de Maine, gelatina de pimiento rojo y mostazas especiales con notas de champaña y cebolla caramelizada. Es un regalo funcional para anfitriones o para complementar una mesa de quesos durante la cena.

Continúa leyendo:

Costco lanza nueva sección en su web con los precios más bajos: iPads, refrigeradores y más

Por qué no deberías comprar un refrigerador en Costco

Costco dará a sus clientes $60 dólares para gastar durante estas fiestas





