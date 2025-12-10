Manny Machado, Tatis Jr. y Elly de la Cruz jugarán con República Dominicana en el Clásico Mundial 2026

La Federación Dominicana de Béisbol (Fedom) confirmó este martes que las estrellas de MLB Manny Machado, Fernando Tatis Jr. y Elly de la Cruz manifestaron formalmente su intención de integrar el roster de República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

La presencia de estas figuras consolida el equipo que dirigirá Albert Pujols en el torneo, previsto del 5 al 17 de marzo. Machado y Tatis, ambos jugadores de los San Diego Padres, y De la Cruz, figura de los Cincinnati Reds, se suman a Junior Caminero (Tampa Bay Rays) y Geraldo Perdomo (Arizona Diamondbacks), quienes ya habían expresado previamente su deseo de defender la camiseta dominicana.

Machado, apodado “El Ministro” por su excelencia defensiva en la tercera base, asumirá nuevamente su rol como líder natural del conjunto. Será su tercera participación en el Clásico, tras competir en las ediciones de 2017 y 2023.

Para Tatis Jr. (“El Niño”) y De la Cruz (“La Cocoa”), esta será la primera vez que representen al país en el máximo evento internacional de béisbol. Su llegada añade dinamismo a un plantel que ya proyecta uno de los lineups más explosivos del torneo.

El equipo dominicano disputará dos juegos de preparación ante los Detroit Tigers el 3 y 4 de marzo en el estadio Quisqueya Juan Marichal, como parte de su ruta hacia la competencia mundialista.

A nivel estadístico, Machado posee un promedio de 32 jonrones por temporada y acumula 369 cuadrangulares en 14 años de carrera, reflejo de la fuerza que aporta al lineup. Tatis Jr. conectó 25 vuelacercas en la última campaña, mientras que De la Cruz sumó 20, números que evidencian el poder que ambos pueden aportar.

En defensa, tanto Machado como Tatis Jr. han sido reconocidos con el Guante de Oro, un aval de su desempeño por encima de la media en Grandes Ligas.

República Dominicana, campeona invicta en la edición 2013 y aspirante a recuperar su corona en 2026, integrará el Grupo D junto a Nicaragua, Venezuela, Israel y Países Bajos.

Sigue leyendo:

–George Springer y Nolan Arenado manifiestan interés en unirse a Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol

–Cuba confirma participación en el VI Clásico Mundial y espera permisos para peloteros de MLB

–Aaron Judge se une a Tom Brady y Shaquille O’Neal como asistentes en el sorteo del Mundial 2026