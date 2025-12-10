Mercado laboral en EE.UU.: despidos alcanzan casi 1.9 millones en octubre, la peor cifra desde enero de 2023

En octubre, las vacantes de empleo en Estados Unidos apenas fluctuaron, alcanzando 7.67 millones, mientras los despidos se elevaron a casi 1.9 millones, confirmando la incertidumbre económica que persiste en el país y los retos para el mercado laboral, afectados por la inflación y la política arancelaria promovida por Donald Trump.

Este martes, el Departamento de Trabajo (DOL) informó que los empleadores publicaron 7.67 millones de vacantes en octubre, un incremento marginal respecto a los 7.66 millones de registrados en septiembre.

El dato, contenido en la Encuesta de Vacantes de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS), se publicó apenas debido al cierre del gobierno de octubre, también informó que los despidos aumentaron a casi 1.9 millones en ese mes, la mayor cantidad desde enero de 2023.

El entorno laboral en octubre

Finalmente, el número de personas que renunciaron a sus trabajos, que indica la confianza que hay en el mercado laboral, disminuyó en octubre, indica que “las empresas que buscan controlar los costos laborales tendrán que recurrir a despidos activos, lo que aumentará el desempleo, en lugar de depender del desgaste natural”, de acuerdo con Samuel Tombs, economista jefe para Estados Unidos de Pantheon.

🇺🇸October #JOLTS: US labor market is weakening



🔼Job openings: 7.7mn (+12k)



🔻Hiring: 5.1mn (-218k): 3rd lowest post-Covid



🔻Quits: 2.9mn (-187k): Post-Covid low



🔺Layoff: 1.9mn (+73k): 2nd highest since 2020 & trending higher pic.twitter.com/e3m8p4KoYt — Gregory Daco (@GregDaco) December 9, 2025

Si bien, las vacantes de empleo han disminuido consistentemente desde su máximo histórico de 12.1 millones en marzo de 2022, cuando la economía se recuperaba por el confinamiento por la pandemia, el mercado laboral se ha enfriado, este año, a causa de las altas tasas de interés que aplicó el gobierno entre 2022 y 2023 para combatir una burbuja inflacionaria.

Desde entonces, la Reserva Federal (Fed) ha intentado reducir las tasas para favorecer el crédito, la política arancelaria del gobierno de Donald Trump también ha detenido la inversión y ha detenido el combate a la inflación.

Mientras tanto, este miércoles se reúne la Junta de Gobierno de la Reserva Federal (Fed) para decidir si recortan su tasa de interés de referencia, en una reunión que se prevé que sea inusualmente polémica.

La inflación se mantiene estancada por encima del objetivo del 2% de la Fed, en parte porque los importadores han tenido que trasladar el aumento en sus costos a los consumidores, complicando la decisión de reducir las tasas, como estaba programado.

Normalmente, la inflación persistente disuadiría a los responsables de la Fed de recortar las tasas. En cambio, el mercado laboral se ha mostrado inestable en los últimos meses, y se espera que la Fed reduzca su tipo de referencia por tercera vez este año, aunque no hay un consenso claro sobre cuál será la decisión final de la Fed.

La complicación de recuperar reportes gubernamentales

Este dato confirma que el cierre federal de 43 días ha arruinado las estadísticas económicas del gobierno y ha complicado la actualización de esta información.

El informe de octubre sobre vacantes se publicó con una semana de retraso, y la versión de septiembre no se publicó por separado debido a que los recopiladores de datos federales se encontraban en licencia. En su lugar, las cifras de JOLTS de septiembre se incorporaron al informe del martes junto con las de octubre. El informe mostró un aumento considerable en las vacantes, en comparación con los 7.23 millones reportados en agosto.

JOLTS: US job openings 🅱️eat expectations at 7.7M vs 7.1M expected



Quits down 276K year-over-year, workers staying put



Translation: more jobs available, fewer people willing to jump ship



Labor market cooling but not collapsing heading into Fed decision week pic.twitter.com/TdUE4N5OzW — Boi Agent One (@boiagentone) December 9, 2025

El DOL tiene programado publicar sus cifras de contratación y desempleo correspondientes al mes de noviembre el próximo martes, 11 días después de lo previsto inicialmente. Sin embargo, no publicará la tasa de desempleo de octubre porque no pudo calcularlas durante el cierre y solo publicará algunos datos de empleo de octubre: los puestos de trabajo creados por los empleadores ese mes, junto con el informe completo de empleo de noviembre.

Los analistas encuestados por la firma de datos FactSet predicen que los empleadores crearon menos de 38,000 trabajos nuevos en noviembre y que la tasa de desempleo aumentó ligeramente hasta el 4.5% desde el 4.4% de septiembre, una cifra considerada baja, según los estándares históricos, aunque también sería la más alta en casi cuatro años.

