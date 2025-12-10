Nueva York se consolida como uno de los estados más generosos de EE.UU., según GoFundMe

Nueva York vuelve a destacar por su espíritu solidario. De acuerdo con el reporte Year in Help 2025 de GoFundMe, el estado se posicionó como el quinto más generoso del país al medir el porcentaje de donantes recurrentes, solo por debajo de California, Vermont, Alaska y Oregon.

Esta clasificación confirma una tendencia que se ha intensificado en los últimos años: los neoyorquinos aportan, ayudan y se movilizan con fuerza cuando se trata de causas comunitarias y emergencias humanitarias.

Pero más allá de ese puesto en el ranking nacional, Nueva York sobresale en un punto clave del reporte: es el estado más generoso de EE.UU. según el monto mediano recaudado por campaña, que alcanza los $2,384 dólares, una cifra que supera a todos los demás estados analizados. Esto refleja que, más allá de cuántos donan, los neoyorquinos aportan sumas más significativas para causas que consideran importantes.

4 condados de Nueva York entre las comunidades más generosas del país

De acuerdo a otro análisis realizado por NetCredit, 4 condados del estado se ubicaron dentro del top 25 de comunidades más solidarias:

1) Kings County (Brooklyn)

2) Ulster County (a orillas del río Hudson)

3) Richmond County (Staten Island)

4) Oneida County

La presencia de estos condados en la lista subraya que la solidaridad en Nueva York no se limita a la ciudad en sí, sino que se extiende por todo el estado, desde áreas urbanas densamente pobladas hasta comunidades más pequeñas y semirrurales.

Además, GoFundMe detalla que un neoyorquino dona a una campaña cada 30 segundos, y que una de cada 3 campañas creadas en el estado se inicia para ayudar a alguien más, no al propio recaudador. Ese dato refuerza el espíritu altruista que caracteriza a millones de residentes de Nueva York, especialmente en épocas de necesidad.

Nueva York también es el segundo estado con más campañas voluntarias

El análisis de GoFundMe identifica otro factor en el que Nueva York destaca: el volumen de campañas solidarias creadas. Con 1,287 campañas voluntarias, el estado ocupa el segundo lugar nacional, por debajo únicamente de California, que registra 1,445.

Este alto número de iniciativas demuestra que los neoyorquinos no solo donan generosamente, sino que también organizan esfuerzos para apoyar a sus comunidades, desde emergencias médicas y rescates de animales hasta causas educativas y laborales.

Historias que inspiran la generosidad en Nueva York

Una de las razones por las que Nueva York puntuó tan alto en los indicadores de generosidad es la fuerza emocional que moviliza a sus comunidades. Varias campañas del estado se volvieron virales, reflejando cómo las historias de resiliencia pueden despertar donaciones significativas.

Un ejemplo reciente es Lucie, una beagle que sobrevivió a la explosión de una casa en la que murió su dueño. La historia conmovió a miles de personas, generando casi $5,000 en donaciones para su recuperación física y emocional. Además, un estudio de grooming local se comprometió a ofrecerle baños y cortes gratuitos de por vida. “Los perros también viven traumas”, expresó la donante y estilista canina Morgan Bratcher, al explicar por qué era tan importante hacer que Lucie volviera a sentirse segura.

Otro caso que demostró el enorme corazón de los neoyorquinos fue el de Peanut, una ardilla cuyo fallecimiento generó más de $300,000 en donaciones para el santuario de animales donde vivía. “Ver este nivel de apoyo es verdaderamente conmovedor”, comentó Mark Longo, responsable del santuario.

Historias como estas reflejan que la relación emocional de los neoyorquinos con sus comunidades —incluyendo su vida animal— es un motor fundamental de la participación en GoFundMe.

EE.UU.: un país que dona, pero Nueva York lidera el esfuerzo

A escala nacional, EE.UU. se ubicó como el segundo país más generoso del mundo, únicamente superado por Irlanda. Sin embargo, dentro del país, Nueva York logró una posición destacada no solo por el volumen de donaciones, sino también por la cantidad y el impacto de sus campañas.

Aunque ciudades como Seattle, San Francisco y Boston se posicionan como las más generosas cuando se mide la mediana de fondos recaudados por campaña, el análisis por estado deja a Nueva York en la cima. Esto significa que, independientemente de si se trata de grandes metrópolis o comunidades pequeñas, el estado como conjunto está impulsando un nivel de recaudación superior al resto del país.

Por qué Nueva York dona más: cultura, solidaridad y visibilidad

Expertos en filantropía señalan que la diversidad cultural de Nueva York, combinada con un historial de organización comunitaria, crea un ambiente donde las donaciones y los esfuerzos de ayuda son habituales. Las redes sociales también desempeñan un papel clave: campañas exitosas suelen volverse virales entre vecinos, grupos locales, comercios y organizaciones sin fines de lucro.

Además, la temporada navideña alimenta esta tendencia. El espíritu de dar, ya sea un regalo, una comida o apoyo emocional, impulsa a miles de neoyorquinos a participar activamente en iniciativas benéficas. Y las plataformas digitales como GoFundMe han hecho que ese impulso se convierta rápidamente en ayudas reales para personas y animales en situaciones sensibles.

Es así como con cifras récord, historias conmovedoras y una comunidad comprometida, Nueva York reafirma su posición como uno de los estados más solidarios del país. En un momento del año en el que la generosidad cobra un significado especial, los datos de GoFundMe muestran que los neoyorquinos no solo hablan de ayudar: lo hacen, lo demuestran y lo sostienen campaña tras campaña.

