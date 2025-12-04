Fortunas de los ultrarricos establecen récord en 2025, ¿de cuánto son sus escandalosas fortunas?

La riqueza de las personas ultrarricas del mundo, que ostentan fortunas superiores a los $1,000 millones de dólares, estableció un récord en 2025 de $15.8 billones de dólares, con la inclusión de 196 nuevos magnates en el mundo, para conformar un grupo cercano a las casi 3,000 personas, de acuerdo con el reporte anual que elabora el banco suizo UBS.

Esta ‘nueva generación’ de ultrarricos añadieron $386,500 millones de dólares a la riqueza global este año, para establecer la nueva marca de $15.8 billones de dólares de fortuna acumulada, el segundo mayor aumento en este conjunto en más de una década en que se realiza este informe.

El perfil de la nueva generación de ultrarricos del mundo

UBS indica que los nuevos ultrarricos del mundo provienen de sectores como: el software de marketing, la genética, la restauración, las infraestructuras y el gas natural licuado (GNL), principalmente de países como: Estados Unidos y Asia-Pacífico.

Por sectores, los magnates con inversiones en el sector tecnológico reportaron incrementos en sus fortunas por 23.8%, mientras que el sector del consumo y de venta al detalle se contrajo 5.3%, debido a que la industria europea del lujo perdió está luchando en su competencia contra las marcas chinas.

Louis Boyard diputado de la izquierda radical La Francia Insumisa (el de Mélenchon) se quita el reloj antes de aparecer en el canal de noticia y criticar a los “ultrarricos”. pic.twitter.com/sl6v7obAvb — Alejo Schapire⚡️ (@aschapire) October 20, 2025

La riqueza proveniente del sector industrial fue la que registró un avance más rápido (27.1%, para quedar en $1.7 billones de dólares), con una cuarta parte proveniente de las fortunas de estos nuevos multimillonarios. Finalmente, la riqueza en el sector de servicios financieros aumentó un 17%, para quedar en $2.3 billones de dólares, impulsada por mercados sólidos y un repunte en la cotización de las criptomonedas (80% proveniente de los nuevos ultrarricos).

De acuerdo con Benjamin Cavalli, jefe del área de Clientes Estratégicos y Conectividad Global de UBS, este año se registró el volumen de transferencia de riqueza más importante en los 11 años de existencia de este informe, con 91 herederos (64 hombres y 27 mujeres) que recibieron también un récord de $297,800 millones de dólares.

Por su origen, en este año el país que produjo más multimillonarios fue Estados Unidos con 92 y otros 87 domiciliados dentro del país, con una riqueza acumulada de $179,000 millones de dólares.

Entre ellos figuran Ben Lamm, cofundador de la firma de genética Colossal; Michael Dorrell, cofundador y director ejecutivo de Stonepeak, una firma de inversión en infraestructuras; y la mancuerna de Bob Pender y Mike Sabel, cofundadores de Venture Global, un exportador de GNL.

También fue un buen año para los empresarios asiáticos: 61 se convirtieron en multimillonarios, con una fortuna acumulada de $124,400 millones de dólares.

Destacan: los hermanos Zhang, fundadores de la cadena de restaurantes de comida rápida Mixue Ice Cream & Tea; Justin Sun, el emprendedor cripto detrás de la cadena de bloques TRON; y Hao Tang, accionista de la empresa de software de marketing y videojuegos AppLovin.

El nuevo grupo de mujeres multimillonarias

El analista indicó también que el grupo de mujeres ultrarricas ha crecido sustancialmente, aunque todavía es menor en comparación con el de los hombres. La riqueza promedio de las mujeres de este grupo creció dos veces más que la de los hombres, una tendencia que continúa desde hace cuatro años, aunque las mujeres multimillonarias son apenas equivalen a 15% del total, es decir 374, frente a 2,545 multimillonarios hombres.

Cavalli sostuvo que poco a poco las mujeres están accediendo a puestos con mayor responsabilidad, en puestos de liderazgo corporativo, como propietarias y gestoras de una riqueza considerable, lo que se refleja en la forma en que se maneja e invierte la riqueza.

“En promedio las mujeres son más adversas al riesgo, pero más disciplinadas que los hombres, es decir, no venden en mínimos de mercado, son menos emocionales, y tienen carteras más diversificadas, a menudo priorizando la sostenibilidad, la inversión de impacto y la filantropía”, explicó.

🇪🇸💰 España dispara un 21,5% la riqueza de sus multimillonarios y ocho personas más adquirieron el estatus de ultrarrico, hasta elevar la cifra a 32 https://t.co/uOj4Q1pakm — Europa Press (@europapress) December 4, 2025

En busca de destinos cada vez más exclusivos

Por otra parte, el informe de UBS detalla que los multimillonarios siguen migrando a lugares más exclusivos: el 36 % de los encuestados (incluidos los clientes del banco con cuentas en Suiza y Europa, Singapur, Hong Kong y Estados Unidos) afirmó haberse mudado al menos una vez y el 9% lo está considerando, en busca de “una mejor calidad de vida, importantes preocupaciones geopolíticas y la capacidad de organizar sus asuntos fiscales de forma más eficiente”, detalló Cavalli.

En cuanto a las prioridades de inversión, Norteamérica se mantiene como el principal destino de inversión, seguida de Europa Occidental y de China.

En septiembre, un reporte de Altrata, reportó que más de 13,200 ultrarricos, con fortunas superiores a los 30 millones de dólares, tienen una vivienda secundaria en Miami, un destino que se ha convertido en el “segundo hogar” de los magnates. revela un reporte de la firma Altrata.

En Miami están establecidos 13,211 ultrarricos con un hogar secundario en este puerto, por encima de Nueva York (12,813 hogares), Los Ángeles (8,640), San Francisco (6,477) y Naplesen la Florida (4,213), de acuerdo con el reporte ‘Residential Real Estate 2025’ de Altrata que analiza “los mercados líderes del mundo para los acaudalados”.

“La reflexión más emocionante es que por primera vez Miami lidera la lista en términos del número de dueños de casas secundarias y las razones de eso son muchas, incluyendo un ambiente estable y buenas oportunidades económicas», expresó a EFE Maeen Shaban, director de investigación y análisis de Altrata.

Además, Miami ocupa el cuarto lugar como vivienda principal o secundaria de los ultrarricos, con 17,457 magnates, solo por detrás de Nueva York (32,222), Los Ángeles (19,781) y Hong Kong (19,439).

Por su parte, Miami Realtors, la asociación de bienes raíces de Miami, detalló que los latinoamericanos son el 86% de los compradores extranjeros de vivienda nueva en el sur de Florida, principalmente, huyendo de los gobiernos de izquierda que hay en sus países de origen.

Miami y, en general el sur de Florida, se mantiene como el mayor mercado internacional de bienes raíces en EE.UU., donde el 49% de los clientes de condominios nuevos son extranjeros.

“Hemos visto que las ventas de 10 millones de dólares o más continúan incrementando y mucho de eso tiene que ver, uno, con el comprador latinoamericano, y el comprador internacional que tiene efectivo, pero también con compradores que vienen del mercado nacional, de Nueva York, Chicago, Los Ángeles”, explicó Pujol.

Sigue leyendo:

– 5 trabajos considerados “aburridos” pero que pagan hasta $100,000 dólares

– Michael y Susan Dell donan $6,250 millones para ayudar a 25 millones de niños de las ‘Cuentas Trump’

– ¿Cómo crear un fondo de emergencia con estrategias efectivas?