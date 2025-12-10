Pronóstico del clima en Nueva York para este miércoles 10 de diciembre

¿Qué ropa usar para salir a las calles de Nueva York este miércoles? El pronóstico del clima para las próximas horas en la Gran Manzana apunta a una temperatura máxima de 43 grados Fahrenheit (6ºC) y una mínima de 30 grados Fahrenheit (-1ºC). Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 27ºF (-3ºC) de máxima y 27ºF (-3ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 59% durante el día y del 55% a lo largo de la noche, mientras que el porcentaje de nubosidad será del 46% durante el día y del 46% durante la noche.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 17.4 mph durante la primera mitad del día y los 12.43 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 07:09 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 16:28 h. En total habrá 9 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York habrá nubes y claros con probabilidad de alguna precipitación aislada. Las temperaturas oscilarán entre los 27 y los 36 grados Fahrenheit (-3 y 2 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 40% por la mañana, 3% por la tarde y 40% por la noche.

El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son constantes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico contribuye a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias muy frecuentes durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas calurosas, inviernos frescos y abundantes lluvias.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.