Adornos navideños en Home Depot: 15 opciones desde $13
Te compartimos una lista de adornos navideños en Home Depot, desde $13: guirnaldas, luces LED y figuras decorativas para renovar cualquier espacio
Con la temporada navideña en pleno auge, Home Depot es una de las tiendas preferidas para renovar la decoración del hogar sin complicaciones.
Este año, el catálogo incluye desde guirnaldas iluminadas hasta figuras animadas y luces de exterior que ayudan a dar un ambiente acogedor dentro y fuera de casa.
Además, muchas de las piezas están equipadas con luces LED de bajo consumo, ideales para mantener el espíritu navideño durante semanas sin elevar demasiado el gasto energético.
Te compartimos una selección de 15 opciones con diferentes precios, a partir de los $13 dólares, de modo que elijas lo que te guste y necesites.
15 adornos navideños en Home Depot
- Guirnalda navideña artificial de abeto balsámico centelleante Grand Duchess de 2,7 m (9 pies) con iluminación LED G1
Guirnalda preiluminada con efecto centelleante, ideal para puertas, chimeneas o barandales. Su diseño frondoso imita el abeto balsámico. — Precio: $49.98
- Proyector de luz navideña de 8 pulgadas y 9 patrones con control remoto
Proyector con nueve patrones festivos para decorar paredes y fachadas. Incluye control remoto para cambiar efectos a distancia. — Precio: $39.98
- 150 mini luces incandescentes transparentes
Red de luces apta para interiores y exteriores con área iluminada de 4 x 6 pies. Perfecta para ventanas, arbustos o cercas. — Precio: $12.98
- Felpudo de fibra de coco “El favorito de Santa”
Tapete resistente, hecho de fibra de coco, con mensaje navideño ideal para la entrada de casa. — Precio: $27.93
- Decoración navideña para jardín con escena de la Natividad (6 piezas)
Incluye farol con llama parpadeante y temporizador automático. Diseñado para dar un toque tradicional al exterior. — Precio: $129
- Luces LED gigantes multicolores C7 para caminos (paquete de 5)
Luces grandes tipo C7 para marcar senderos o bordes del jardín. Ofrecen colores vibrantes y buena visibilidad. — Precio: $24.98
- Luces LED para caminos con forma de bastón de caramelo (juego de 3)
Set de luces blancas cálidas en forma de bastón, ideal para entradas o pasillos exteriores. — Precio: $19.98
- Muñeco de nieve plegable LED de 3 piezas
Decoración familiar para jardín, plegable para guardado fácil. Cada pieza está iluminada con LED. — Precio: $99
- Olaf navideño animado LED de 4 pies A7
Figura animada del personaje Olaf que mueve cabeza, manos y ojos. Incluye cinco frases y base iluminada. — Precio: $149
- Juego de 3 ciervos LED Polar Wishes
Set de figuras con luces LED para decorar el jardín con una estética elegante y familiar. — Precio: $199
- Árboles en espiral LED de 2 piezas
Par de árboles decorativos con estructura en espiral, ideales para flanquear entradas o complementar un diseño exterior. — Precio: $49.98
- 100 luces LED C9 facetadas rojas y blancas cálidas
Cadena de 65 pies con bombillas facetadas que combinan tonos rojos y blancos cálidos. — Precio: $29.98
- Árbol gigante de 8 pies con ramas desnudas preiluminadas
Árbol decorativo de gran tamaño con luces LED integradas, pensado para patios amplios. — Precio: $249
- 70 luces LED de carámbano con copos de nieve 3D
Luces tipo carámbano que incluyen cinco copos tridimensionales. Dan un toque invernal a techos o ventanas. — Precio: $19.98
- Cascanueces 3D de 1,5 m con luz blanca cálida
Figura decorativa estilo tradicional con iluminación LED integrada, ideal para exteriores. — Precio: $79.66