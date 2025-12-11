Cómo conseguir juguetes gratis para Navidad en Nueva York: lugares, fechas y horarios

Durante los próximos días, los cinco distritos de la Ciudad de Nueva York: Brooklyn, Manhattan, Queens, El Bronx y Staten Island se activarán con campañas de entrega de juguetes gratuitos para Navidad.

Como cada año, grupos comunitarios, instituciones educativas, organizaciones sin fines de lucro y espacios de salud tendrán eventos programados, entre el 13 y el 22 de diciembre.

Durante cada jornada, los padres y tutores podrán llevar regalos a casa sin costo para sus hijos. Te compartimos una guía con puntos clave: dónde acudir, en qué horarios, cómo registrarse y qué requisitos se deben cumplir.

Cómo conseguir juguetes gratis para Navidad

1. Manhattan

Aquí se concentrarán dos eventos principales. El primero será en Chase Bank (55 West 125th Street) el sábado 20 de diciembre, de 9:00 am a 12:00 pm, como parte de la Exposición sobre propiedad de vivienda y empoderamiento financiero.

Las familias que participen en los talleres podrán llevarse juguetes para sus hijos, siempre y cuando se registren previamente.

Ese mismo día, la Escuela de Artes de Harlem (645 St. Nicholas Avenue) realizará el Sorteo de juguetes de HSA de 10:00 am a 5:00 pm. La entrega se hará por orden de llegada, con un juguete por niño, y el registro anticipado es obligatorio.

2. Brooklyn

Este distrito contará con la mayor cantidad de eventos. En el YMCA de Coney Island (2980 West 29th Street) habrá un sorteo el sábado 13 de diciembre, de 11:00 am a 2:00 pm, con juguetes gratis mientras duren las existencias.

También habrá libros, dulces y fotos con Papá Noel para niños de 1 a 12 años acompañados de sus tutores.

Ese mismo día, otros tres eventos estarán activos:

La fiesta navideña comunitaria organizada por el asambleísta Lester Chang en Nuestra Señora de la Perpetua Salud (559 59th Street), de 1:00 pm a 4:00 pm , donde se requiere registro para recibir un regalo.

, donde se requiere registro para recibir un regalo. RaisingHealth País de las Maravillas Invernal, en Terminal MADE Bush (calle 42, 13), de 1:00 pm a 4:00 pm , con víveres y juguetes para dos niños por familia. Los niños deben estar presentes y solo tendrán garantizado el regalo quienes se inscriban antes.

, con víveres y juguetes para dos niños por familia. Los niños deben estar presentes y solo tendrán garantizado el regalo quienes se inscriban antes. El evento benéfico Alegría para el municipio, el domingo 14 de diciembre en el Museo de Brooklyn, de 11:00 am a 2:00 pm, abierto al público hasta agotar existencias (no requiere registro previo).

Además, el miércoles 17 de diciembre, la superintendente Arelis Parache organizará un sorteo en la Oficina del Distrito 32 (1160 Decatur Street) de 2:30 pm a 5:00 pm.

Y el sábado 20 de diciembre, de 2:00 pm a 5:00 pm, el espacio BKLN Commons (495 Flatbush Ave.) recibirá a familias registradas para su recolección de juguetes para menores desde bebés hasta 14 años.

3. Queens

El Hospital Elmhurst, junto a MetroPlus Health, realizará un sorteo en el Vestíbulo H del Centro Médico Comunitario (80-02 41st Avenue) el sábado 13 de diciembre, de 12:00 pm a 2:00 pm. Los niños deben estar presentes y las familias deben inscribirse para participar; el límite es un juguete por menor hasta agotar existencias.

El Queens Center (90-15 Queens Blvd.) tendrá su sorteo el miércoles 17 de diciembre, de 4:00 pm a 7:00 pm, sin registro previo.

En tanto, la YWCA de Queens (42-07 Parsons Blvd.) realizará su entrega anual el lunes 22 de diciembre, abierta a niños desde bebés hasta 15 años, con registro obligatorio antes del 17 de diciembre.

4. El Bronx

El Bronx también contará con múltiples opciones el sábado 13 de diciembre.

Entre ellas, el sorteo para veteranos y familias en el Zoológico del Bronx (Pabellón de la Grulla Danzante) de 10:00 am a 1:00 pm, sin registro.

Ese mismo día, la Central YMCA (434 Westchester Ave.) realizará una celebración con juguetes, presentaciones culturales, exámenes médicos y actividades familiares de 12:00 pm a 4:00 pm, con registro necesario.

Otros eventos incluyen la entrega de la Asociación de Vecinos de Pelham Parkway (731 Lydig Ave.), desde las 12:00 pm, sin registro, y la recolección del Distrito 49 del NYPD (Casas Pelham Parkway, 780 Astor Ave.), también desde las 12:00 pm, hasta agotar existencias.

5. Staten Island

Staten Island tendrá tres eventos principales: