Aryna Sabalenka aparta a las tenistas “trans”: “No es justo para mujeres enfrentar a hombres biológicos”

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, actual número uno del ranking WTA, ha querido posicionarse en contra de la entrada de las mujeres transgénero en el mundo del tenis asegurando que tendrían más ventaja que el resto de jugadoras del circuito.

En una entrevista en el programa de Piers Morgan junto al australiano Nick Kyrgios, con quien se medirá el próximo 28 de diciembre en la ‘Batalla de los Sexos’, Sabalenka cree que las tenistas transgénero tendrían ventaja por le hecho de haber nacido biológicamente como hombres.

“Es una pregunta complicada. No tengo nada contra las deportistas transgénero pero siento que ellas aún tienen una gran ventaja sobre las mujeres. Creo que no es justo para las mujeres enfrentarse a un hombre biológico. Ellas han estado trabajando toda su vida para alcanzar su límite para enfrentarse a un hombre biológico mucho más fuerte”, expuso Sabalenka.

Varias posturas a favor

La postura de la tenista coincide con las decisiones restrictivas anunciadas por federaciones internacionales como World Athletics, que rige el atletismo, y World Aquatics, encargada de la natación.

Ambas han prohibido la participación en competiciones femeninas de atletas transgénero que hayan experimentado la pubertad como varones, alegando que, pese a las regulaciones sobre la testosterona, persisten ventajas físicas que comprometen el equilibrio competitivo. Estas políticas marcan una tendencia entre varias disciplinas olímpicas.

No obstante, el circuito profesional de tenis, bajo la regulación de la WTA, se rige actualmente por normativas menos restrictivas, enfocadas sobre el mantenimiento de ciertos niveles de testosterona y largos plazos para las declaraciones de identidad de género.

Hasta el momento, no se han registrado casos notorios de atletas trans en los cuadros principales de los torneos femeninos más prestigiosos. Esta situación mantiene el debate en el plano potencial y prospectivo, pero no disminuye la inquietud de figuras como Sabalenka sobre posibles impactos futuros para la categoría.

