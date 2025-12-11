Ataque contra autobuses del Rayo Vallecano en Polonia deja nueve heridos, tres hospitalizados y siete detenidos

La Policía de Radom, en el centro de Polonia, confirmó este jueves a EFE que varios autobuses con aficionados del Rayo Vallecano fueron atacados durante la madrugada del 11 de diciembre en la carretera S8, un incidente que dejó nueve hinchas españoles heridos (tres de ellos trasladados a hospitales) y terminó con la detención de siete sospechosos.

De acuerdo con un portavoz de la comandancia regional, “una patrulla llegó al lugar cinco minutos después del aviso, que fue recibido a las 00:46 horas, y encontró a dos autocares con aficionados de España”, lo que permitió actuar con rapidez para contener la situación. “Gracias a la rápida llegada de la Policía se evitó una escalada de la confrontación”, explicó el funcionario.

Al llegar a la zona, los agentes localizaron una valla metálica colocada para bloquear la vía de servicio de la S8, así como herramientas como cizallas, pasamontañas y porras, que habrían sido utilizadas por el grupo agresor.

Las autoridades informaron que siete personas han sido arrestadas por su presunta participación en el ataque, cuatro de las cuales fueron interceptadas directamente en los vehículos usados para cerrar el paso a los autobuses. Todos los detenidos residen en Białystok, ciudad donde el Rayo Vallecano enfrenta este jueves al Jagiellonia en un duelo correspondiente a la Liga Conferencia.

La emboscada se registró en la localidad de Prosienica, entre Varsovia y Białystok. Medios polacos como RMF FM reportaron que alrededor de “cincuenta enmascarados” habrían participado en la agresión, utilizando dos automóviles para detener el avance de los autocares.

En total, se contabilizan diez lesionados: nueve españoles y un ciudadano polaco. Además de los tres hospitalizados, personal médico atendió in situ a otros afectados que no requirieron traslado sanitario.

A pesar del incidente, el compromiso entre Jagiellonia Białystok y Rayo Vallecano se mantiene sin cambios y se disputará este jueves a las 18:45 hora local.

