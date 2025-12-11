Revelarán en la India una monumental estatua de Messi de más de 20 metros

La fecha del 13 de diciembre será histórica para la India y para los seguidores de Lionel Messi. En una muestra de admiración que supera lo habitual, la metrópolis de Calcuta será la sede de la revelación de una gigantesca estatua dedicada al campeón del mundo.

El proyecto, que ha tardado varios meses en concretarse, busca inmortalizar la figura del ídolo argentino y su impacto global en el deporte. La elección de Calcuta no es casual: la ciudad es conocida por ser uno de los mayores focos de seguidores de Messi y la selección argentina fuera de Sudamérica.

21 metros de leyenda

La estatua, que se convertirá rápidamente en un punto de referencia local, alcanzará los 21 metros de altura, superando incluso a muchas otras figuras deportivas erigidas en honor a leyendas. Este tamaño colosal simboliza la magnitud del legado de Messi en el fútbol mundial y la profunda huella que ha dejado en la afición india.

La elección del sitio para erigir el monumento a Lionel Messi tampoco es casual, sino profundamente simbólica. La nueva estatua estará ubicada en las proximidades de la figura dedicada a Diego Armando Maradona.

Este emplazamiento histórico colocará a dos de los más grandes futbolistas argentinos, ambos campeones del mundo, uno al lado del otro. Esta cercanía visual consolidará un espacio de tributo único, honrando a las dos leyendas que definieron la historia futbolística de Argentina.

El homenaje en Calcuta es solo el punto de partida de una serie de celebraciones en el país. El denominado “GOAT Tour” (Gira del ‘Más Grande de Todos los Tiempos’) comenzará con el acto de develación de la estatua y continuará por varias ciudades clave de la India, incluyendo Hyderabad, Mumbai y Nueva Delhi.

Los medios de comunicación indios han adelantado que la agenda de la gira estará repleta de eventos de alto perfil, diseñados para magnificar la presencia de la estrella:

Escenarios Temáticos: Se recrearán escenografías de la casa del futbolista en Miami y se construirá un trono simbólico para el campeón del mundo.

Se recrearán escenografías de la casa del futbolista en Miami y se construirá un para el campeón del mundo. Fútbol y Estilo: Se organizará un partido de exhibición especial en Hyderabad bajo el formato reducido de 7 contra 7. Además, está programado un desfile de moda que contará con la participación estelar de Luis Suárez y Rodrigo De Paul, quienes se sumarían a la celebración junto a Messi.

