Champions League: así quedó la tabla tras la fecha 6 con Liverpool y Barcelona fuera del Top 8

La fase liga de la Champions League completó este miércoles su sexta jornada, la última del 2025, y pese a varios resultados de alto impacto, la tabla mantiene un panorama sorprendentemente estable a falta de dos fechas para el cierre.

Liverpool logró un triunfo vital ante Inter en San Siro y Barcelona consiguió una remontada como local frente al Eintracht Frankfurt. Sin embargo, ninguno de los dos ha logrado meterse entre los ocho primeros puestos que otorgan clasificación directa a octavos. En el caso de los Reds, están fuera únicamente por diferencia de goles respecto al Atlético de Madrid, que también sumó tres puntos tras imponerse al PSV.

Otro de los marcadores llamativos fue la derrota del Real Madrid en el Santiago Bernabéu ante Manchester City. Aun así, el conjunto blanco se mantiene dentro de la zona de acceso directo, mientras que Arsenal continúa dominando la competencia con autoridad absoluta: lidera con puntaje perfecto y una goleada reciente al Brujas.

En la parte baja, Benfica ha dado señales de vida. Después de esperar hasta la quinta jornada para sumar sus primeros puntos, el equipo portugués ya se colocó a solo una unidad de la zona de playoffs. En contraste, Villarreal quedó prácticamente eliminado al ubicarse en la penúltima posición.

Así marcha la tabla tras la fecha 6 de la Champions League

Arsenal – 18 pts (17:1) Bayern Munich – 15 pts (18:7) PSG – 13 pts (19:8) Manchester City – 13 pts (12:6) Atalanta – 13 pts (8:6) Inter – 12 pts (12:4) Real Madrid – 12 pts (13:7) Atlético de Madrid – 12 pts (15:12) Liverpool – 12 pts (11:8) Borussia Dortmund – 11 pts (19:13) Tottenham Hotspur – 11 pts (13:7) Newcastle United – 10 pts (13:6) Chelsea – 10 pts (13:8) Sporting – 10 pts (12:8) Barcelona – 10 pts (14:8)

Sigue leyendo:

–Allanaron sede de la Asociación del Fútbol Argentino y otros 12 clubes por presunto lavado de dinero

–Revelarán en la India una monumental estatua de Messi de más de 20 metros

–Remontada del Manchester City hunde al Real Madrid en el Bernabéu