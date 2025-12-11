Aumenta la presencia de norovirus en aguas residuales del área triestatal y alertan sobre posible repunte invernal

Las autoridades sanitarias de la región advierten sobre un posible resurgimiento del norovirus, un virus altamente contagioso que el invierno pasado se expandió con rapidez por el área triestatal. Nuevos datos de vigilancia en aguas residuales muestran un incremento significativo de material genético del virus en varias ciudades, lo que podría anticipar un aumento de casos en las próximas semanas.

Según Pix 11, la señal más clara proviene de Newark, donde el Passaic Valley Sewerage Commission detectó un marcado repunte en la presencia de ácidos nucleicos asociados al norovirus. De acuerdo con los datos más recientes, los niveles comenzaron a elevarse desde principios de noviembre y, actualmente, alcanzan su punto más alto desde mayo. Estos registros suelen funcionar como un indicador temprano de transmisión comunitaria, ya que el virus puede detectarse en aguas residuales incluso antes de que las personas comiencen a presentar síntomas.

Pero Newark no es el único punto de preocupación. En Union City, Nueva Jersey, y en Stamford, Connecticut, los sistemas de monitoreo también han mostrado concentraciones en ascenso. Lo mismo ocurre en partes de Nueva York, donde la Ithaca Area Wastewater Treatment Facility y la planta de tratamiento de aguas residuales de la Ciudad de Oswego reportaron incrementos similares. En conjunto, estos hallazgos sugieren que el virus circula ampliamente por la región y podría provocar un repunte de casos a medida que bajan las temperaturas y aumenta el contacto en espacios cerrados.

¿Qué es el norovirus y cuáles son sus síntomas?

Conocido popularmente como “gripe estomacal” o “stomach bug”, el norovirus es una de las causas más comunes de gastroenteritis aguda. La infección provoca síntomas como diarrea, vómito, náuseas, dolor abdominal, fiebre, dolor de cabeza y dolores corporales. De acuerdo con las autoridades sanitarias, los síntomas suelen aparecer entre 12 y 48 horas después de la exposición y, aunque la mayoría de las personas se recupera entre uno y tres días, el malestar puede ser intenso.

Los expertos advierten que el vómito y la diarrea pueden provocar deshidratación, especialmente en niños pequeños, adultos mayores y personas con condiciones médicas preexistentes. Aunque la recuperación suele ser rápida, quienes se infectan pueden seguir propagando el virus durante hasta dos semanas después de que cesan los síntomas, lo que complica el control de los brotes.

Cómo se propaga el virus

El norovirus es extremadamente contagioso y se transmite con facilidad, incluso en pequeñas cantidades. La forma más común de infección es el contacto directo con una persona enferma, ya sea al compartir utensilios, alimentos o bebidas, o al consumir alimentos manipulados por alguien que porta el virus.

También puede propagarse al tocar superficies contaminadas, como manijas, mesas, barandales o juguetes, y luego llevarse los dedos sin lavar a la boca. Además, alimentos como mariscos crudos o mal cocidos pueden convertirse en una vía de transmisión si han estado en contacto con agua contaminada.

La elevada capacidad de contagio, sumada a la capacidad del virus de sobrevivir en superficies durante largos periodos, facilita su circulación en entornos donde conviven muchas personas, como escuelas, guarderías, hospitales y residencias para adultos mayores.

Medidas de prevención clave

Ante el aumento de señales en aguas residuales, los expertos insisten en adoptar medidas preventivas para evitar una ola de casos en pleno invierno. Entre las recomendaciones más importantes están:

1) Lavar las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente después de cambiar pañales, tocar superficies comunes, estrechar manos y cuidar a personas enfermas. Los desinfectantes de manos no sustituyen el lavado adecuado.

2) Cocinar bien los mariscos y lavar frutas y verduras antes de consumirlas.

3) Desinfectar superficies contaminadas, usando soluciones adecuadas, especialmente en baños, cocinas y áreas comunes.

4) Lavar la ropa sucia con agua caliente, ya que las partículas virales pueden permanecer adheridas a textiles.

5) Permanecer en casa al menos 48 horas después de que los síntomas desaparezcan, para reducir el riesgo de contagio.

Estas prácticas, aunque simples, son altamente efectivas para frenar la transmisión de un virus que puede propagarse con rapidez en hogares, lugares de trabajo y escuelas.

No existe un medicamento específico para tratar el norovirus. A diferencia de las infecciones bacterianas, los antibióticos no funcionan contra este virus. Por eso, el enfoque principal es aliviar los síntomas y prevenir la deshidratación.

Las autoridades recomiendan beber abundantes líquidos para reponer las pérdidas causadas por el vómito y la diarrea. En casos de deshidratación severa, especialmente en niños pequeños o adultos mayores, es fundamental contactar a un médico para recibir orientación y tratamiento adecuado.

Aunque la mayoría de los casos se resuelve sin complicaciones, el monitoreo temprano y la atención adecuada pueden evitar que la infección se agrave.

