Posible brote de norovirus en crucero que va a Miami: 70 contagiados

Más de 70 pasajeros del crucero Serenade of the Seas, de la compañía Royal Caribbean, presentaron síntomas de gastroenteritis durante una travesía entre San Diego y Miami, en lo que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) investigan como un presunto brote de norovirus.

El crucero, con 1,874 pasajeros y 883 miembros de tripulación, zarpó el 19 de septiembre desde California y tiene previsto atracar en Florida este jueves.

Según el informe de los CDC, el episodio fue notificado el domingo y desde entonces se aplican medidas de contención, incluyendo la intensificación de la limpieza y la desinfección, el aislamiento de los casos y la toma de muestras fecales para su análisis.

El norovirus, conocido por provocar gastroenteritis aguda, es altamente contagioso y puede propagarse rápidamente en espacios cerrados como cruceros debido al contacto cercano entre personas, además de transmitirse a través de alimentos, agua o superficies contaminadas.

Los CDC han registrado este año 19 brotes gastrointestinales en cruceros que hacen escala en puertos de Estados Unidos, de los cuales 14 corresponden a norovirus. En julio, otro barco de Royal Caribbean, el Navigator of the Seas, reportó 141 personas infectadas, entre pasajeros y tripulantes.

Mientras el Serenade of the Seas se aproxima a Miami, las autoridades de salud marítima mantienen bajo vigilancia a los afectados y esperan los resultados de laboratorio para confirmar si el virus es el responsable del nuevo brote.

