Cómo mantener feliz y ocupado a un perro durante largas ausencias, según expertos 

Para nadie es un secreto que dejar a un perro solo durante varias horas puede generar ansiedad, aburrimiento y comportamientos no deseados, especialmente en mascotas que dependen mucho de la compañía humana.

Pese a lo anterior, diversos expertos en bienestar animal coinciden en que con preparación y estimulación adecuada, los perros pueden mantenerse tranquilos y activos incluso cuando sus dueños están fuera.

Preparar al perro antes de salir de casa

En primera instancia, según diversos especialistas, está en trabajar tanto la mente como el cuerpo del perro antes y durante la ausencia. Con estrategias adecuadas, es posible reducir el estrés y evitar la sensación de soledad.

De acuerdo con Animal Humane Society, una caminata o sesión de juego antes de dejar al perro ayuda a liberar energía acumulada y favorece la relajación. El ejercicio previo facilita que la mascota descanse mientras sus dueños están fuera, disminuyendo la posibilidad de conductas destructivas o ansiedad excesiva.

Expertos en conducta canina también recomiendan establecer una rutina clara para que el perro pueda anticipar el momento de la salida sin estrés. Según Tienda Animal, los animales se adaptan mejor cuando los horarios de paseo, comida y descanso son consistentes todos los días.

Juegos y actividades que reducen el aburrimiento

Una de las recomendaciones más repetidas por entrenadores es el uso de juguetes interactivos. Según Happy Pup Manor, los dispensadores de comida y juguetes tipo “Kong” son herramientas efectivas para mantener al perro mentalmente activo durante largos periodos. Estos dispositivos requieren concentración y funcionan como una tarea estimulante que ocupa al animal mientras su familia está fuera.

Otra estrategia útil es esconder pequeñas recompensas en distintos puntos de la casa. Tienda Animal explica que esta práctica activa el instinto natural de búsqueda del perro, ofreciéndole una actividad entretenida que ayuda a combatir el aburrimiento.

Crear un ambiente seguro y relajante

Los expertos coinciden en que el entorno influye significativamente en el bienestar del perro. De acuerdo con Animal Humane Society, dejar sonidos suaves como música, radio o televisión puede ayudar a disminuir el silencio repentino, algo que suele detonar ansiedad en perros sensibles.

Algunas organizaciones dedicadas al bienestar animal también recomiendan habilitar un espacio fijo donde el perro se sienta seguro. Este lugar puede incluir su cama, mantas y juguetes favoritos, creando una zona de confort que refuerza la sensación de estabilidad mientras el dueño no está en casa.

Señales de ansiedad y cómo afrontarlas

Según especialistas en conducta citados por California Salud Animal, es importante observar cambios como ladridos excesivos, destrucción de objetos o inquietud constante, ya que pueden ser señales de ansiedad por separación. En estos casos, se aconseja introducir las ausencias de manera gradual o consultar a un adiestrador profesional.

Si la ansiedad es intensa, los expertos recomiendan evitar castigos y optar por técnicas de refuerzo positivo. La meta es que el perro asocie la salida del dueño con experiencias tranquilas, no con estrés o incertidumbre.

Continúa leyendo:

5 consejos para alargar la vida de tu perro, según expertos

Cómo mantener a tu gato alejado del árbol de Navidad

Cómo proteger a tu mascota del frío: consejos para un invierno seguro





