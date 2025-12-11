De $200 a solo $90: Walmart remata laptop y tablet 2 en 1 por temporada navideña 

Las ofertas navideñas ya comenzaron y una de las más sorprendentes llega desde la sección de electrónica de Walmart. Entre los productos más rebajados aparece un dispositivo 2 en 1 que combina funciones de laptop y tableta, ideal para regalar, o regalarse, sin gastar demasiado.

La promoción ha llamado la atención porque supera el 50% de descuento, algo poco común en equipos multifunción con especificaciones avanzadas. Para quienes buscan un dispositivo versátil para trabajar, estudiar o entretenerse, esta opción podría convertirse en una de las compras inteligentes de la temporada.

Una rebaja que supera la mitad de su precio original

Según la oferta publicada por Walmart, la Shoudum 10” 2 en 1 pasó de costar $200 a solo $90, lo que representa un descuento del 55%. Se trata de un equipo pensado para quienes necesitan flexibilidad: funciona como portátil con teclado y mouse, pero también como tableta ligera para uso diario.

El dispositivo incluye un gran número de accesorios como funda, mouse, entre otros. Crédito: Captura web de Walmart

Lo interesante es que, a pesar de su precio reducido, mantiene características que suelen verse en modelos de gama más alta, lo que la convierte en un regalo atractivo para amantes de la tecnología o para quienes requieren un dispositivo funcional sin que su presupuesto se dispare.

Rendimiento y capacidad que sorprenden por el precio

De acuerdo con la descripción del producto, este modelo incorpora 24 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno, además de la opción de ampliar la memoria hasta 1 TB mediante tarjeta microSD. Esto permite ejecutar múltiples aplicaciones sin bloqueos y almacenar una gran cantidad de archivos, fotos o videos sin preocuparse por el espacio disponible.

El corazón del equipo es un procesador Unisoc T615 de ocho núcleos, diseñado para ofrecer fluidez tanto en tareas de productividad como en actividades de ocio. Gracias a esta combinación de hardware, la laptop-tableta puede manejar programas exigentes sin que el usuario experimente retrasos o interrupciones.

Diseño pensado para entretenimiento y uso diario

La pantalla IPS Full HD de 10,1 pulgadas destaca por su buena nitidez y es compatible con streaming de 1080p y Widevine L1, lo que significa que los servicios de video más populares pueden reproducirse sin limitaciones. Además, incluye altavoces estéreo duales, cámaras frontal y trasera, y varios puertos de video que facilitan conectar monitores externos.

El equipo funciona con Android 15, un sistema operativo que incorpora herramientas de inteligencia artificial pensadas para seguridad, prevención de robos y automatización de tareas. Como complemento, el paquete incluye accesorios que normalmente se compran por separado: funda con soporte, protector de pantalla, ratón inalámbrico, teclado y lápiz óptico.

Resumen de sus principales ventajas

Pantalla IPS de 10,1 pulgadas compatible con streaming en 1080p.

24 GB de RAM y almacenamiento ampliable hasta 1 TB.

Procesador octa-core para un rendimiento fluido.

Sistema operativo Android 15 con funciones de IA.

Incluye funda, teclado, mouse, stylus y protector de pantalla.

Precio reducido de $200 a solo $90 por tiempo limitado.

