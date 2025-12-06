FCC alerta sobre fraude a millones de clientes de Walmart: así opera la estafa

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC en inglés) emitió una alerta por un esquema de fraude que ha afectado a más de 8 millones de clientes de Walmart, en el que estafadores emplean tecnología de voz artificial para robar información personal, engañando a los más vulnerables.

Para detener esta práctica, la Oficina de Cumplimiento de la FCC exigió a SK Teleco, proveedor de servicios de voz con sede en EE. UU., que detenga el procesamiento de las llamadas robóticas o de lo contrario quedaría aislada de las redes de comunicaciones estadounidenses, una medida que, “aislaría efectivamente a la empresa de la red nacional de comunicaciones, una sanción que la FCC solo ha impuesto en contadas ocasiones”, según CordCuttersNews.com.

“Es ilegal que estafadores y ladrones usen nuestras redes telefónicas para defraudar a los consumidores o robar datos personales, y los proveedores de servicios de voz deben ser parte de la solución”, advirtió el presidente de la FCC, Brendan Carr.

Y agregó: “Si bien la mayoría de los proveedores comprenden esta responsabilidad, no toleraremos a quienes hagan la vista gorda y permitan llamadas robóticas sospechosas en sus redes”.

¿Cómo funciona la estafa contra clientes e Wamart?

Las llamadas identificadas por la FCC utilizan una voz artificial que se identifica como ‘Emma’ o ‘Carl’ y afirma ser de Walmart. Posteriormente informa al destinatario que tienen una solicitud de una compra preautorizada de una PlayStation 5 edición especial con auriculares Pule 3D desde su cuenta de Walmart por un cargo de $919.45. Luego, le indica que presione el 1 y hable con un representante si desea cancelar su pedido.

La estrategia es simple pero efectiva porque: genera una preocupación inmediata. Una vez que la víctima interactúa, es transferida a un operador falso que “solicita información confidencial con pretextos como “verificación de identidad” o “cancelación del cargo”.

Bajo una atmósfera de urgencia y presión, los operadores tratan de obtener números de tarjetas, contraseñas, códigos de seguridad, información bancaria e incluso números de Seguro Social.

La FCC estima que se realizaron casi 8 millones de llamadas automáticas de este tipo.

SK Teleco recibió datos relacionados con las llamadas y la FCC le ordenó investigar, pero no respondió, por lo que se le otorgaron 48 horas adicionales para abordar el tráfico ilegal y 14 días para tomar medidas para evitar las llamadas o como sanción podrían ser expulsada de las redes estadounidenses.

Este intento de fraude es considerado uno de los más sofisticados del año, debido a su capacidad para imitar voces humanas y simular comunicaciones oficiales. La FCC además indicó que las personas afectadas podrían haber recibido llamadas en inglés o español, algo que aumenta su alcance entre comunidades vulnerables.

¿Por qué tantos consumidores cayeron en el engaño?

La FCC explicó que parte del éxito de esta estafa radica en que el uso de tecnología de voz artificial, sumado al tono “oficial” de las llamadas, convenció a las víctimas para que no sospecharan. Además, mencionar compras no autorizadas genera ansiedad, disminuyendo la capacidad de las personas para analizar la situación con calma.

¿Qué hacer si recibes una llamada de este tipo?

Las autoridades señalan que si recibes una llamada de este tipo, no proporciones datos personales. Walmart no solicita información sensible por teléfono.

En cambio, debes terminar la llamada de inmediato sin presionar algún otro botón del menú automático. Es mejor verificar si hay movimiento inusual en tu cuenta directamente, ya sea en la app o sitio de Walmart.

La FCC recomienda informar cualquier llamada fraudulenta para ayudar a rastrear a los responsables y si diste información, notifícalo inmediatamente con tu banco, para evitar un fraude mayor.

