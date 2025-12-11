FIFA recibe denuncia por otorgar el “Premio de la Paz” a Donald Trump

La decisión de la FIFA de honrar a Donald Trump con un premio de paz ha generado una ola de críticas que trascendió la esfera mediática para convertirse en una denuncia ética formal.

FairSquare, una entidad dedicada a monitorear el respeto a los Derechos Humanos en el deporte, sostiene que la acción rompe flagrantemente con los valores fundacionales de la Federación.

La denuncia se centra en que la entrega del galardón no solo es cuestionable por la figura del premiado, sino porque representa un quiebre en la obligación de la FIFA de mantenerse al margen de la política partidista global.

La violación al artículo 15 del código de ética

El núcleo de la denuncia presentada por FairSquare recae en el Artículo 15 del Código de Ética de la FIFA, que exige a la organización y a sus miembros mantener una neutralidad política estricta.

La organización sostiene que al entregar un premio simbólico a una figura política en ejercicio o reciente, la FIFA se ha inmiscuido en el debate político internacional.

FairSquare documentó en su denuncia al menos cuatro instancias donde la FIFA ha comprometido su neutralidad a través de este y otros actos recientes, apuntando a una tendencia peligrosa dentro de la administración actual. La organización busca que el Comité de Ética de la FIFA investigue y sancione esta presunta violación.

