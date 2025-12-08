Irán y Egipto jugarán “Partido del Orgullo LGBTQ+” en el Mundial 2026

Un encuentro del Mundial 2026 programado en Seattle (Estados Unidos) y protagonizado por las selecciones de Egipto e Irán (dos países donde la homosexualidad está criminalizada) fue designado por los organizadores locales como el “Partido del Orgullo LGBTQ+”, una coincidencia que ha generado atención internacional.

El comité organizador local de Seattle, una de las sedes del torneo en la costa oeste, había definido con anticipación que el duelo del 26 de junio en el Lumen Field estaría dedicado a la comunidad LGBTQ+. No obstante, fue este fin de semana cuando se confirmó que Egipto e Irán, ambos pertenecientes al Grupo G, serían los protagonistas del encuentro.

La fecha coincide con el inicio del fin de semana del Orgullo LGBTQ+ en Seattle, lo que mantiene vigente la temática del evento. El Comité Asesor de Partidos del Orgullo de Seattle (PMAC), que opera de manera independiente a la FIFA, adelantó que seguirá adelante con la celebración pese a la evidente paradoja que presenta el cruce.

En ambos países, las relaciones entre personas del mismo sexo están penalizadas con castigos severos, e incluso con la pena de muerte, según organizaciones defensoras como Human Rights Watch (HRW).

La designación representa un nuevo desafío para la FIFA, que ya recibió críticas durante el Mundial de Qatar 2022, nación donde las relaciones homosexuales también están prohibidas, aunque en aquella edición se permitió el uso de banderas arcoíris en los estadios.

El comité forma parte del grupo local encargado de las actividades culturales y celebraciones vinculadas a los partidos que se disputarán en Seattle durante la Copa del Mundo de 2026.

Sigue leyendo:

–Donald Trump sugiere que el fútbol americano cambie de nombre para evitar confusiones: “No tiene ningún sentido”

–Real Madrid cae 0-2 ante Celta y pierde terreno en LaLiga ante el Barcelona

–Sergio Ramos tras eliminación de Rayados de Monterrey: “Fue mi último partido”