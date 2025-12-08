FIFA ordena pausas de hidratación obligatorias en todos los partidos del Mundial 2026

La FIFA anunció que durante el Mundial 2026, que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos, todos los partidos incluirán pausas de hidratación de tres minutos a mitad de cada tiempo, una medida que se aplicará sin excepción.

El organismo detalló que, “en un procedimiento ahora simplificado”, los árbitros detendrán el encuentro a los 22 minutos de cada periodo para permitir que los jugadores se hidraten. Estas interrupciones no estarán sujetas a condiciones climáticas o de temperatura, sino que serán obligatorias “en todos los partidos, garantizando la igualdad de condiciones para todos los equipos”.

“Independientemente del estadio, de si tiene techo o no, y de la temperatura, habrá una pausa para beber agua de tres minutos en todos los partidos. Durará exactamente tres minutos en ambos tiempos, desde el momento en que el árbitro pita”, explicó Manolo Zubiria, director del torneo. Agregó que “si el partido tiene que ser interrumpido en el minuto 20 ó 21 por una lesión, por supuesto se hablará con el árbitro”.

Además de esta nueva regla, la FIFA confirmó que el Mundial 2026 contará con tres ceremonias inaugurales. La primera se realizará el 11 de junio en Ciudad de México, antes del partido entre la selección mexicana y Sudáfrica. Las otras dos se llevarán a cabo el 12 de junio en Toronto, previo al duelo Canadá-Bosnia/Italia/Irlanda del Norte/Gales, y en Los Ángeles, antes del enfrentamiento Estados Unidos-Paraguay.

Para la final del 19 de julio en el estadio de Nueva York–Nueva Jersey, la organización planea un espectáculo especial durante el descanso, algo inédito en la historia de la Copa del Mundo, además de la tradicional ceremonia de clausura.

