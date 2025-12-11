Hispana dio a luz a un “bebé milagro” en California: se gestó fuera del útero en un embarazo casi imposible

Contra todo pronóstico médico, un bebé de California sobrevivió a un embarazo ectópico abdominal casi a término, una condición extremadamente rara y potencialmente mortal tanto para la madre como para el feto.

Durante estas fiestas, la familia López celebra lo que los especialistas del Cedars-Sinai califican como un auténtico milagro médico.

A través de un comunicado difundido por este centro hospitalario se informó que, Suze López, enfermera de Bakersfield, tenía programada la extirpación de un quiste ovárico de 10 kilos que llevaba años creciendo. Pero una prueba rutinaria de embarazo previa a la cirugía cambiaría el rumbo de su vida.

Tras 17 años intentando tener un segundo hijo, el resultado positivo parecía imposible. Incluso los médicos pensaron que podría tratarse de un falso positivo, debido al enorme quiste o a una posible afectación ovárica.

3 días después de conocer la noticia, la enfermera de urgencias de 41 años sorprendió a su esposo, Andrew, durante una cita en un partido de los Dodgers. Sin embargo, un fuerte dolor abdominal durante el viaje los obligó a acudir al Cedars-Sinai en Los Ángeles, donde su caso empezó a tomar un giro inesperado.

Al llegar al centro médico, López presentaba presión arterial peligrosamente alta. El Dr. John Ozimek, director médico de Trabajo de Parto y Parto, ordenó estudios urgentes. Las imágenes revelaron una situación casi inaudita: un embarazo ectópico abdominal avanzado, con el bebé ubicado cerca del hígado y detrás del gigantesco quiste ovárico benigno.

“Su útero estaba vacío y el quiste ocupaba casi todo el espacio”, explicó Ozimek. “El bebé estaba sentado detrás de la masa, en una posición tan inusual que es casi imposible que un embarazo así llegue tan lejos”. El rápido crecimiento de Ryu había empujado la masa hacia adelante, lo que hacía lógico que la madre pensara que el tumor seguía creciendo, y no que estaba embarazada.

Un embarazo ectópico abdominal: uno de los escenarios más peligrosos

Este tipo de embarazo ocurre cuando el óvulo fertilizado se implanta fuera del útero, normalmente en áreas que incluyen órganos vitales o vasos sanguíneos. La placenta no puede crecer de forma segura en esa ubicación, lo que eleva el riesgo de hemorragia materna grave y pérdida fetal. La mayoría de los embarazos abdominales no avanzan y muy pocos bebés sobreviven sin complicaciones importantes.

El ginecólogo oncólogo Dr. Michael Manuel, del Providence Cedars-Sinai Tarzana, fue convocado para evaluar cómo extraer el quiste gigante y asistir en un parto altamente riesgoso. “Nunca había visto un embarazo ectópico abdominal tan avanzado. Tuvimos que planear cómo sacar al bebé y manejar la placenta adherida al abdomen, mientras preservábamos la vida de la madre”, dijo.

Una cirugía histórica con más de 30 especialistas

El parto y la intervención quirúrgica requirieron la participación de un equipo multidisciplinario de alrededor de 30 expertos: médicos en medicina materno-fetal, oncólogos ginecológicos, neonatólogos, anestesiólogos y técnicos quirúrgicos especializados. La sala de operaciones estaba al límite de su capacidad por la complejidad del caso.

Manuel retiró el quiste dermoide de más de 9 kilos, lo que permitió a Ozimek y su equipo extraer rápidamente al bebé y entregarlo a los especialistas de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN). Inmediatamente después, la situación de Suze se volvió crítica.

“En cuanto nació el bebé, comenzó una hemorragia masiva”, explicó el anestesiólogo Dr. Michael Sanchez. “Usamos una máquina especial para transfundir sangre de forma rápida. En total administramos 11 unidades. Cada segundo era vital”.

Cedars-Sinai es el único hospital con nivel IV de atención materna en California, la certificación más alta para casos extremadamente complejos. Su capacidad de respuesta, señalan los médicos, fue clave para salvar a ambos pacientes.

Ryu desafía los pronósticos

A pesar del riesgo extremo, el bebé, al que la familia llamó Ryu Jesse, nació sorprendentemente sano, con casi 8 libras (3,600 kg) de peso y una abundante cabellera. La neonatóloga Dra. Sara Dayanim señaló que la mayor preocupación era el desarrollo pulmonar. “Nos preparamos para posibles complicaciones graves, pero reaccionó bien, estuvo activo desde el principio y al día siguiente pudimos retirarle el tubo de respiración”, contó.

Durante 2 semanas en la UCIN, Ryu superó todos los parámetros críticos para una buena recuperación. Su evolución fue descrita por el equipo como excepcional.

El ángel en el hospital

Mientras se recuperaba, Suze recibió apoyo constante de la enfermera Carmen Chávez, subdirectora de la Unidad de Cuidados Materno-Fetales. “Carmen fue mi ángel de la guarda”, recordó la madre. “Nos acompañó en cada paso y hasta ayudó a explicar la situación a mi hija adolescente”.

Chávez, por su parte, dijo que sintió la necesidad de estar cerca dada la complejidad del caso. “Era un embarazo de riesgo extremo. Nuestro equipo planificó cada detalle y queríamos que Suze se sintiera respaldada”.

Andrew, esposo de Suze, presenció el parto y describió la experiencia como “intensa y maravillosa”. Eligieron “Jesse” como segundo nombre de Ryu, porque significa “regalo de Dios”.

“Él es nuestro milagro”, dijo Suze. “Cada día es un regalo. Este bebé está aquí para mostrar que los milagros modernos sí existen”.

