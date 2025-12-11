Jason Collins, exjugador de Brooklyn Nets, revela que tiene cáncer cerebral terminal en etapa 4

El ex jugador de la NBA, Jason Collins, reveló tiene glioblastoma en etapa 4. Collins, que se convirtió en el primer jugador activo abiertamente gay en una liga deportiva masculina norteamericana en 2013, confirmó su diagnóstico a Ramona Shelburne de ESPN.

El diagnóstico de Collins se produce meses después de que su familia revelara que estaba luchando contra un tumor cerebral. No proporcionaron más detalles en ese momento y pidieron “apoyo y oraciones”.

Collins, de 47 años, explicó que su familia hizo intencionalmente una declaración vaga para proteger su privacidad mientras él era “mentalmente incapaz de hablar por sí mismo”.

Dijo que sintió los síntomas por primera vez durante el verano, pero inicialmente trató de combatirlos. Pero las cosas llegaron a un punto crítico en agosto cuando Collins no pudo concentrarse lo suficiente como para hacer las maletas para un viaje al US Open con su marido.

Después de una tomografía computarizada, se descubrió que Collins tenía glioblastoma en etapa 4. Dada la forma de su cáncer, no podría extirparse por completo sin que Collins pasara por la cirugía “de manera diferente”, le dijo a ESPN.

Carrera en la NBA

Collins fue seleccionado por los Houston Rockets con la selección número 18 en el Draft de la NBA de 2001. Sin embargo, nunca jugó para la franquicia ya que fue traspasado a los New Jersey Nets.

Collins pasó un total de 13 temporadas en la NBA, trabajando para seis franquicias diferentes.

Pasó la mayor parte de su tiempo con los Nets, a los que luego se unió durante su última temporada en la NBA. En la temporada 2013/14 disputó 22 partidos, promediando 7,8 minutos por partido en Brooklyn. Al final de la temporada, Collins anunció su retiro de la NBA.

