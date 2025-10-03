Cancelan rueda de prensa en Puerto Rico por tiroteo en el Coliseo antes de juego de NBA

La rueda de prensa programada para este viernes en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, fue cancelada luego de que el recinto fuera blanco de un intenso tiroteo en la madrugada, según confirmaron a EFE los organizadores.

El encuentro con los medios, previsto para las 10:30 AM hora local, iba a servir de antesala al partido de pretemporada de la NBA entre Miami Heat y Orlando Magic, así como a un juego de celebridades.

La Policía informó que el ataque se produjo a las 2:53 a.m., cuando seis encapuchados en motocicletas dispararon contra el Coliseo.

Edwin Figueroa, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, detalló que se recogieron 156 casquillos de bala de diferentes calibres. Los disparos impactaron los cristales e ingresaron al interior del edificio, donde se encontraban cuatro empleados que salieron ilesos.

Pese al incidente, VRDG Entertainment mantiene en pie el partido de celebridades de este viernes, que enfrentará al Heat Team y al Magic Team con figuras como Anuel AA, Félix “Tito” Trinidad, Amanda Serrano, Carlos Beltrán, Yadier Molina, Wisin, Zion, Tito El Bambino, Jowell, Jon Z y Lyanno.

No es la primera vez que el Coliseo sufre un ataque similar. En 2019, desconocidos dispararon contra el recinto durante una serie de conciertos de Daddy Yankee en la que Anuel AA fue invitado. Entonces, las autoridades sospecharon que el tiroteo pudo estar vinculado con el descontento por su participación, algo que no se descarta como hipótesis en esta ocasión.

