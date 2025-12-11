Los aranceles de Trump encarecen regalos navideños en $1,200 por familia

La temporada navideña será un mal momento para mostrar a los estadounidenses el impacto negativo de los aranceles globales promovidos por Donald Trump. De acuerdo con expertos, cada hogar estadounidense tendrá que pagar $1,200 dólares más en promedio para sus regalos navideños de este año, un 26% adicional a lo que desembolsaron en 2024.

De acuerdo con estimaciones de la fracción demócrata en el Comité Económico Conjunto del Congreso, basadas en cifras del Departamento del Tesoro sobre los ingresos provenientes de los aranceles y las estimaciones de Goldman Sachs estos costos adicionales se han transferido a los consumidores.

El informe señala que la parte de la factura que se transfiere a los consumidores estadounidenses llegó a casi $159,000 millones de dólares, o $1,198 dólares por hogar, desde febrero hasta noviembre.

“Este informe demuestra que los aranceles (de Trump) no han hecho más que encarecer aún más los precios para las familias”, indicó la senadora demócrata, Maggie Hassan de New Hampshire. “En un momento en que ambos partidos deberían colaborar para reducir los costos, el impuesto del presidente a las familias estadounidenses simplemente encarece las cosas”.

Trump is the Grinch stealing Christmas this year.



Thanks to Trump’s reckless tariffs, your Christmas tree, gifts and holiday decor will cost more this year. pic.twitter.com/iF3AAdsMu0 — Rep. Pete Aguilar (@RepPeteAguilar) December 4, 2025

Un viraje sobre el liberalismo económico estadounidense

Desde el inicio de su segundo mandato, Donald Trump decidió revertir décadas de política estadounidense encaminadas a promover el libre comercio con aranceles, con la intención de proteger a las industrias estadounidenses de la competencia extranjera desleal, crear nuevos empleos en Estados Unidos y recaudarán dinero para el Tesoro, implementó aranceles de dos dígitos a casi todos los países del mundo.

Según el Laboratorio de Presupuesto de la Universidad de Yale, el arancel promedio estadounidense se disparó de un 2.4% a principios de año al 16.8%, el nivel más alto desde 1935.

“Los aranceles del presidente Trump han asegurado billones de dólares en inversiones para la creación y contratación de empleo en Estados Unidos, así como acuerdos comerciales históricos que finalmente igualan las condiciones para los trabajadores y las industrias estadounidenses”, declaró el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai.

Y agregó: “Los demócratas pasaron décadas quejándose de los acuerdos comerciales desequilibrados que socavan a la clase trabajadora estadounidense, y ahora se quejan del único presidente que ha hecho algo al respecto”.

En la práctica, los costos adicionales son cubiertos por los importadores, para posteriormente trasladar parte de estos aumentos a sus clientes.

Este impacto ha provocado molestia entre los electores, por lo que los demócratas obtuvieron buenos resultados en las elecciones locales del mes pasado en Virginia, Nueva Jersey, confirmando que los votantes culpan a Trump y a los republicanos por el aumento en el costo de vida, igual que culparon a Joe Biden, por lo mismo un año antes.

This Black Friday, shoppers paid 7% more for electronics, 6% more for clothes, and a staggering 24% more for home appliances.



Trump’s reckless tariff taxes are hitting consumers directly—forcing families to spend more. pic.twitter.com/JH5gJ358Oh — Amy Klobuchar (@amyklobuchar) December 2, 2025

Kimberly Clausing, economista de la Facultad de Derecho de la UCLA y del Instituto Peterson de Economía Internacional, dijo ante un subcomité de la Cámara de Representantes que los aranceles equivalen “al mayor aumento de impuestos a los consumidores estadounidenses en una generación, lo que reduce el nivel de vida de todos los estadounidenses”.

Clausing, funcionaria fiscal del Departamento del Tesoro en la administración Biden, estimó que los impuestos a las importaciones de Trump “equivalen a un aumento de impuestos anual de unos $1,700 dólares para un hogar promedio“.

Los regalos navideños que sufrirán mayor impacto en tu billetera

En la práctica, los precios de los regalos se están disparando para la temporada navideña. De acuerdo con un estudio de Groundwork Collaborative, una organización civil defensora del consumidor, los artículos clave para las fiestas este año son 26% más caros en promedio en comparación con 2024. Estos son algunos de los artículos más impactados:

“Los regalos navideños tienen un precio impactante. Este es un aumento extraordinario”, afirmó Lindsay Owens, directora ejecutiva de Groundwork Collaborative a The New York Post.

Esta organización estima que los compradores desembolsarán un 38% más por artículos de cocina, un 34% más por productos electrónicos, un 20% más por ropa y zapatos y un 17% más por juguetes, de acuerdo con una muestra “representativa” de los regalos navideños más vendidos en Amazon, que incluye artículos cuyo precio va de $10 y hasta $500. El estudio analizó los precios de productos ofrecidos en Amazon entre el 1 y el 10 de noviembre de este año y en 2024.

“Muchos de los artículos incluidos en la guía de regalos se están viendo gravemente afectados por los aranceles porque se fabrican en el extranjero”, agregó Owens.

Estos son algunos ejemplos: Los auriculares Beats Solo 4 tienen un precio de $129.95 en Amazon, un 30% más que en la temporada navideña del año pasado. Mientras que un enfriador de bebidas Cooper Cooler se disparó a $89.99 en noviembre, más del triple de los $25.52 que costaba el año pasado.

Un combo de freidora de aire y horno Instant Vortex cuesta $115.78 en Amazon.com, un 16% más que en 2024. Una caja de herramientas Trusco ST-350 aumentó su precio 32% respecto al año pasado y ahora se vende en $79.07.

El informe señala que el 41% de los compradores dijeron que están comprando menos regalos este año y el 31% está dando regalos a menos personas en los hogares que ganan menos de $75,000 al año, reduciendo sus presupuestos navideños en $100.

Por su parte, Microsoft culpó a los aranceles del aumento de precio en su consola Xbox dos veces este año, hasta por $70 en algunas consolas. Sony, por su parte, subió $50 la PlayStation 5.

Una muñeca boxeadora Barbie ahora cuesta 24% más, hasta $15.99. Un Monster Truck de Spider-Man de Marvel de Monster Jam cuesta 25% más, hasta $110. Un saltador Flybar ha subido un 15%, a $45.84.

Sigue leyendo:

– Resiliencia económica: OCDE mejora pronóstico global y para EE.UU. en 2025

– Trump amaga con abandonar el T-MEC: ¿qué implicaciones tendría para los precios?

– ¿Salud o bolsillo? Por qué las verduras están un 40% más caras y cómo te afecta