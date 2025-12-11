Mamdani promete acciones a favor de los desamparados tras reunirse con neoyorquinos sin hogar

El desamparo es uno de los grandes problemas que enfrenta la ciudad de Nueva York, que según datos de organizaciones que apoyan a quienes no tienen una vivienda permanente, no solo afectan cada año a cerca de 350,000 personas sino que tiene a otros miles más con el temor de engrosar esas cifras.

Y faltando solo unas semanas para posesionarse como el próximo alcalde de la Gran Manzana, Zohran Mamdani recalcó una vez más su intención de no atacar los campamentos de desamparados que la actual administración del alcalde Adams combatió, postura que ha dividido opiniones no solo entre sectores políticos sino entre neoyorquinos de a pie. También se reunió con líderes defensores de los desamparados para escuchar las problemáticas que a diario enfrentan neoyorquinos que no pueden costear un arriendo y se ven obligados a vivir en refugios de paso o incluso en la calle.

“Cientos de miles de neoyorquinos están a solo un aumento del alquiler, una emergencia médica o un despido para unirse a las filas de las personas desamparadas en nuestra ciudad, cuyo número ha aumentado a las cifras más altas desde la Gran Depresión”, dijo Mamdani, tras su encuentro con líderes que exigen viviendas dignas para todos los neoyorquinos.

“Estas no son condiciones en las que ningún neoyorquino debería vivir. La pregunta es si nos conformaremos con trasladar a estas personas a otro lugar igualmente frío de la ciudad o si queremos brindarles una vivienda”, agregó el mandatario electo, destacando lo duro que es para habitantes de calle vivir bajo las actuales temperaturas.

Sobre los campamentos de neoyorquinos sin hogar que a habitantes de Queens como Luz González le preocupa temiendo que puedan incrementarse y aumentar los llamados delitos contra la calidad de vida que la Alcaldía Adams ha intentando frenar, Mamdani ha dicho que su prioridad no será perseguirlos y criticó la manera lenta en la que las agencias ayudan a conectar a desamparados con planes de vivienda.

“Tenemos que analizar la eficacia de la política de la administración Adams al respecto. Es una política que no proporcionó vivienda permanente a ni un solo neoyorquino en todo un año. No podemos seguir con esta política”, dice el burgomaestre electo. “Tenemos que crear una política que realmente brinde a estas personas un lugar cálido, no un lugar igual de frío”.

Monica Klein, portavoz del equipo del alcalde electo, enfatizó que durante los próximos días el futuro mandatario seguirá sosteniendo acercamientos con diferentes comunidades para poder entender mejor sus necesidades y mover su agenda de asequibilidad.

“Los neoyorquinos se están viendo obligados a abandonar su propia ciudad debido a los altos precios, y el alcalde electo Mamdani está dedicando su período de transición a impulsar sin descanso su programa para abordar esta crisis que pone en riesgo a toda nuestra ciudad”, dijo la vocera.

“Organizó una mesa redonda con líderes empresariales para discutir sus planes como alcalde para que la vivienda sea asequible para todos los que viven en esta ciudad, y por la tarde, se reunió con neoyorquinos afectados directamente por la crisis de la falta de vivienda y con activistas que trabajan en primera línea”, agregó.

David Giffen, director ejecutivo de la Coalición para los Desamparados se mostró esperanzado en que el próximo mandatario de la Ciudad de Nueva York auma las riendas de la problemática no con pañitos de agua tibia sino con soluciones reales.

“Esperamos que esta administración logre integrar estos dos aspectos y reduzca todos los obstáculos administrativos, cree más viviendas permanentes y se centre en que las personas y familias sin hogar se muden a apartamentos. Así es como se resuelve el problema”.

Julio Lombana, quien lleva más de dos años moviéndose de un albergue a otro y quien es uno de los más de 100,000 neoyorquinos que aparecen en los ingresos mensuales de los refugios de la Gran Manzana, también dejó ver que no pierde la fe de que el próximo gobierno municipal aborde el problema de falta de vivienda con acceso a techo seguro y permanente.

“No tienen ningún sentido que cada año hayamos miles de personas sin hogar de un lado a otro como si no fuéramos personas. Y para los hombres solteros como yo todo es más difícil porque al menos las mujeres con niños suelen ser puestas en refugios permanentes y eso les da más estabilidad”, dijo el desamparado de origen colombiano. “Yo sí tengo mucha esperanza en que Mamdani arregle esto, haga las cuentas y vea que sale más barato ponernos en apartamentos permanentes que seguir pagando montones para mantener albergues que son malos e inseguros y que no resuelven el problema de raíz”.

Julia Mora, quien trabaja con desamparados que acuden por alimentos en una despensa de Corona, Queens, tuvo el mismo sentir y pidió no solo al próximo alcalde sino también al sector inmobiliario que se unan y trabajen justos en la construcción de edificios modestos donde puedan albergarse a más desamparados de manera permanente.

“El fenómeno de los desamparados solo se resuelve con techo, punto. Y con techo permanente. En vez de seguir apoyando con nuestro dinero a compañías constructoras que levantan edificios de lujo y solo dan un partecita pequeña a inquilinos de bajos recursos, sería bueno usar esos dineros en construir edificios donde quepa más gente”, dijo la hispana. “Ojalá este próximo alcalde cambie las reglas del juego y de verdad aborde mejor el lío de los desamparados y no que pase al revés y que permita que haya campamentos por todos lados, refugios llenos y trenes repletos de desamparados. Eso sí sería muy preocupante.

Se calcula que en la Gran Manzana hay además de los más de 100,000 desamparados que viven en refugios y miles a punto de perder sus casas, entre 4,100 y 4,500 personas sin techo en las calles, el metro y los espacios públicos de acuerdo datos de el recuento anual HOPE de la ciudad, pero muchos consideran que la cifra pudiera ser más alta y llegar incluso a los 7,000.

