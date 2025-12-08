Mamdani dejará Astoria para irse a vivir a Gracie Mansion

El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció oficialmente su plan de trasladarse a la residencia oficial, Gracie Mansion, junto a su esposa Rama, mudanza que está programada para después de su investidura, que tendrá lugar en enero.

La decisión del futuro alcalde busca priorizar la seguridad familiar y maximizar su dedicación a las tareas de gobierno, señaló la jefatura de prensa de Mamdani en un comunicado.

Mamdani compartió un comunicado detallando la decisión y el sentimiento que acompaña el cambio de residencia.

“Mi esposa Rama y yo hemos tomado la decisión de mudarnos a Gracie Mansion en enero”, dijo Mandami sobre la mudanza.

Gracie Mansion, la residencia oficial de los alcaldes de la ciudad de Nueva York. (Foto: Seth Wenig/ AP)



Asimismo, el alcalde electo expresó la nostalgia por su actual barrio: “Echaremos mucho de menos nuestra casa en Astoria. Cocinar juntos en la cocina, compartir un tranquilo viaje en ascensor con nuestros vecinos por la noche, escuchar música y risas vibrar por las paredes del apartamento.”

Seguridad y enfoque de gobierno como motivos de la mudanza

Mamdani explicó que la seguridad familiar y la necesidad de concentración en su mandato fueron los factores determinantes para el traslado a la residencia oficial.

“Esta decisión se debió a la seguridad de nuestra familia y a la importancia de dedicar todo mi esfuerzo a implementar la agenda de asequibilidad por la que votaron los neoyorquinos”, afirmó en el comunicado.

El alcalde electo dirigió un emotivo agradecimiento a la comunidad de Astoria, donde ha residido, destacando el espíritu de apoyo del vecindario en momentos difíciles.

“Para Astoria: gracias por mostrarnos lo mejor de la ciudad de Nueva York. Este barrio ha sido nuestro hogar mientras nuestra ciudad sobrellevaba una pandemia devastadora, crueles ataques a inmigrantes y años de crisis económica. Una y otra vez, esta comunidad se ha apoyado mutuamente“, destacó Mamdani.

Mamdani expresó las cosas cotidianas que extrañará

También mencionó los aspectos cotidianos que extrañará: “Lo extrañaremos todo: el interminable Adeni chai, las animadas conversaciones en español, árabe y todos los idiomas intermedios, los aromas de mariscos y shawarma que se escuchan en la calle.”

A pesar de dejar su residencia en Astoria, Mamdani aseguró que su compromiso con la ciudad y sus residentes se mantendrá firme.

“Mi prioridad, siempre, es servir a quienes consideran esta ciudad su hogar. Seré alcalde para los cocineros de Steinway, para los niños que se columpian en el parque infantil Dutch Kills, para los pasajeros del autobús que esperan el Q101. Aunque ya no viva en Astoria, Astoria siempre vivirá en mí y en el trabajo que hago”, concluyó.

