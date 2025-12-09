Mamdani se reúne con líderes empresariales e inmobiliarios para hablar de su agenda como Alcalde

Minutos después de confirmarse que había sido elegido como el próximo alcalde de la Ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani aseguró que quería ser “un alcalde para todos”, y aunque todavía faltan tres semanas para que se posesione en el cargo, el mandatario electo ha dejado ver que está tratando de caminar por esa ruta.

Ese al menos fue el mensaje que este martes dejó claro el próximo burgomaestre, luego de reunirse en una reunión a puerta cerrada con líderes empresariales y de la industria inmobiliaria y financiera para hablar sobre maneras en las que pueden trabajar en equipo y avanzar con su agenda de asequibilidad y de vivienda. “Fue muy constructiva”, dijo Mamdani al referirse a la charla.

En la reunión estuvieron presentes miembros de la Alianza para la Ciudad de Nueva York, Kathy Wylde, presidenta y directora ejecutiva de la organización Partnership for New York City, que representa y defiende a más de 300 de las corporaciones más importantes de la ciudad, Steven Fulop y Jonathan Ros del Instituto Garrison, entre otros.

Durante la reunión privada, de acuerdo a informaciones obtenidas por parte de algunos de los presentes, el alcalde electo enfatizó una vez más que su bandera de gobierno será la lucha por combatir la crisis actual de asequibilidad que tiene a gran parte de los neoyorquinos en dificultades para poder cubrir sus necesidades básicas. Asimismo aseguró tanto a promotores inmobiliarios, como a inversionistas que su Alcaldía estará abierta y dispuesta a escuchar sus opiniones para buscar juntos soluciones.

“Les aseguré que mi puerta estará siempre abierta a sus comentarios, inquietudes para identificar áreas de colaboración”, dijo Mamdani al salir del encuentro. “Hablé no solo de mi compromiso continuo de congelar las rentas para más de dos millones de inquilinos con renta estabilizada, sino también de mi compromiso de preguntar y comprender los obstáculos que han enfrentado para construir más viviendas en toda la ciudad y cómo podemos garantizar mayores niveles de asequibilidad, y cómo podemos colaborar para abogar por los recursos que esta ciudad merece del gobierno federal”.

Dentro del grupo de asistentes a la reunión con el burgomaestre, aproximadamente de 20 personas, estuvieron otros líderes como Rob Speyer, director ejecutivo de Tishman Speyer y presidente de la Alianza, Nadeem Meghji, codirector global de bienes raíces en Blackstone, Priscilla Almodóvar, exdirectora ejecutiva de Fannie Mae, Jed Walentas, director ejecutivo de Two Trees y presidente de la Junta de Bienes Raíces de Nueva York, Carlina Rivera, exconcejal y directora de la Asociación Estatal de Nueva York para la Vivienda Asequible; y Asahi Pompey, presidente del grupo de inversión urbana de Goldman Sachs.

El sucesor de Eric Adams no reveló más detalles sobre su encuentro con los líderes inmobiliarios y empresariales de la Gran Manzana, pero recalcó que su objetivo es construir la mayor cantidad posible de viviendas en toda la ciudad y estar encima de las propuestas que se presenten junto al Concejo Municipal.

Otro de los asuntos que se mencionaron en la reunión tuvo que ver con la necesidad de financiar la renovación de apartamentos con alquiler estabilizado que se mantienen fuera del mercado, pero no hubo discusiones sobre cómo hacerlos.

El encuentro fue organizado por el equipo de transición del alcalde electo, liderado por cuatro mujeres, una de ellas hispana, y en horas de la noche estaba programado otro encuentro con defensores de desamparados.

“Más tarde me reuniré directamente con personas que sufren el desamparo para escuchar de primera mano sus perspectivas y recomendaciones”, dijo el alcalde electo. “Mi idea es continuar con estas conversaciones en las próximas semanas antes de que me posesione en la Alcaldía”.

Hace unas semanas, en diálogo con El Diario, el hoy alcalde electo recalcó que dentro de su agenda a favor de la de asequibilidad los latinos verán mejoras en su día a día, no solo con programas como los supermercados comunitarios que impulsará en los cinco condados a precios más bajos y los autobuses gratis, sino también el congelamiento de las rentas, temas que al sector con el que se reunió este martes en su momento le generaron rechazo.

“Yo como Alcalde sí puedo congelar la renta, porque el Alcalde nombra a los nueve miembros de la Junta Reguladora de Alquileres, y este alcalde actual lo que hizo fue que usó ese poder para aumentar la renta en 12%, lo que significa un impacto para 1 millón de latinos en los cinco condados”, dijo Mamdani refiriéndose al respiro que busca darle a millones de inquilinos en la Gran Manzana que denuncian ya no poder más con los elevados costos de las rentas que a muchos los han llevado incluso al desamparo.