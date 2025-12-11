Mujer demanda a Chipotle y DoorDash diciendo que mordió un ratón al ordenar un burrito en Nueva York

Gia Bernhardt, joven de 24 años, demandó a Chipotle, DoorDash y al empleado que le entregó la comida, alegando que “mordió un ratón” dentro del tazón de burrito de pollo que pidió a domicilio en Nueva York.

Según una demanda civil presentada el lunes ante el Tribunal Supremo del condado Nueva York, Bernhardt hizo un pedido el 11 de enero al restaurante Chipotle ubicado en la 3ra Avenida, entre las calles 84 y 85., en el Upper East Side de Manhattan.

Al recibir su orden, “mordió un roedor… y como resultado sufrió graves lesiones corporales“, según la demanda citada por The Independent.

La demanda no especifica las supuestas lesiones de Bernhardt, pero afirma que la experiencia le causó “dolor, conmoción y angustia mental severa”. Además indica que “estas lesiones y sus efectos serán permanentes”, han requerido gastos de tratamiento médico y la han dejado “incapaz de realizar sus actividades y tareas habituales”, comentó Daily News.

Steven Vaccaro, abogado de Bernhardt, declaró a PIX11 News que su cliente “enfermó inmediatamente” y vomitó después de morder un trozo del roedor. Recalcó que ella regresó al restaurante con la comida y habló con los empleados presentes, quienes intentaron convencerla de que el misterioso objeto con “orejas, nariz y cola” era pollo.

Luego tiraron el supuesto roedor, dijo Vaccaro, mientras su cliente fue al hospital para recibir pruebas y tratamiento. Ahora Bernhardt reclama una indemnización compensatoria y punitiva no especificada a Chipotle, DoorDash y al “repartidor” identificado únicamente como “John Doe”. Alega que su negligencia la sometió a “condiciones irrazonablemente peligrosas” y que ha sufrido pérdidas como consecuencia del incidente.

“Negamos rotundamente las acusaciones de esta queja y nos defenderemos enérgicamente de estas afirmaciones”, declaró Laurie Schalow, directora de Asuntos Corporativos y Seguridad Alimentaria de Chipotle, en un comunicado publicado el 10 de diciembre. “La salud y la seguridad de nuestros empleados y clientes es nuestra máxima prioridad, y contamos con prácticas de seguridad alimentaria líderes en la industria en todos nuestros restaurantes”.

En 2020 cuatro trabajadores de un local de la cadena de comida rápida Chipotle en Washington Heights (NYC) afirmaron que tuvieron que matar a docenas de ratas que se comían los aguacates del restaurante, reportó entonces NBC News.

En el otoño del año pasado un Chipotle en New Haven (Connecticut) cerró voluntariamente durante un tiempo debido a un problema de control de roedores. La empresa atribuyó la situación al propietario del local.