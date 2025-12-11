Nuevo estudio revela cuándo y dónde el humano descubrió el fuego

Un nuevo estudio realizado por especialistas del Museo Británico y publicado en la revista Nature señala que los primeros humanos habrían aprendido a crear fuego de forma deliberada hace unos 400,000 años, mucho antes de lo que se pensaba.

Según reseña la agencia de noticia AP, la evidencia procede de Barnham, un sitio paleolítico ubicado en Suffolk, al este de Inglaterra, donde excavaciones de varias décadas permitieron identificar señales de combustión controlada que no coinciden con incendios naturales.

Los investigadores apuntan que este hallazgo adelanta en aproximadamente 350,000 años la fecha más temprana conocida de creación intencional de fuego, reemplazando el registro anterior asociado a sitios neandertales en Francia de hace 50.000 años.

Qué dice el estudio sobre el descubrimiento humano del fuego

El equipo encontró un parche de arcilla endurecida por temperaturas que superaron los 700 °C, restos de hachas de sílex fracturadas por calor intenso y fragmentos de pirita de hierro, un mineral que produce chispas al golpearlo contra el sílex.

Este tipo de pirita no existe de manera natural en Barnham, lo que sugiere que los habitantes transportaban el material desde otras zonas porque entendían su capacidad para generar fuego.

Durante cuatro años, los especialistas realizaron pruebas geoquímicas para descartar rayos, incendios espontáneos u otras fuentes naturales, y concluyeron que el patrón observado corresponde claramente a un hogar construido por humanos.

Una clave para reconstruir la actividad humana

Uno de los aspectos más llamativos del sitio (Barnham) es que los restos quedaron sellados dentro de antiguos sedimentos de estanques. Esa protección natural evitó la dispersión de cenizas y la descomposición del carbón, algo poco común en contextos tan antiguos.

Gracias a ello fue posible reconstruir la actividad humana en el lugar y determinar que el fuego se encendió en repetidas ocasiones. Para los arqueólogos, este tipo de evidencia señala un punto clave en la transición entre depender de incendios naturales y aprender a manipular el fuego para sobrevivir.

Los expertos señalan que la comunidad que habitó Barnham probablemente pertenecía a grupos neandertales tempranos, ya presentes en regiones como Gran Bretaña y España.

Sus fósiles muestran señales de un crecimiento en la capacidad cognitiva y en la habilidad para planificar, rasgos que coinciden con el uso sistemático del fuego.

Encender y mantener llamas no solo permitió cocinar alimentos, sino que también ofreció protección contra depredadores y facilitó la vida social alrededor de las fogatas nocturnas, donde pudieron surgir dinámicas como la narración de historias y la toma de decisiones en grupo.

Los investigadores destacan que Barnham encaja con un patrón más amplio en Europa entre hace 500,000 y 400,000 años, un periodo en el que el tamaño del cerebro humano se acercó al actual y comenzó a haber señales más claras de comportamientos complejos.