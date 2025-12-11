La inteligencia artificial es nombrada “Persona del Año” por Time, consolidando su dominio global en 2025

La revista Time dio un paso histórico al nombrar a la inteligencia artificial (IA) como su “Persona del Año” 2025, un reconocimiento simbólico que tradicionalmente recae en individuos o movimientos cuya influencia define el rumbo de un periodo histórico.

La publicación argumenta que ninguna figura humana tuvo un impacto tan amplio, polémico y decisivo como la revolución tecnológica impulsada por los sistemas de IA en los últimos meses.

Se trata de una decisión sin precedentes, aunque guarda un eco de 1982, cuando Time eligió a la computadora como la máquina que marcaría el futuro. 4 décadas después, la elección de la IA refleja la magnitud de un fenómeno que transformó la economía mundial, la política, la creatividad, el trabajo y la manera en que las sociedades producen y consumen información.

Una tecnología que redefine la vida cotidiana

En su edición especial, Time explica que los modelos avanzados de IA se convirtieron en herramientas comunes para millones de personas, desde profesionales y estudiantes hasta empresas, gobiernos y medios de comunicación. Sistemas capaces de generar texto, imágenes, código, música y análisis complejos aceleraron procesos antes reservados a especialistas o investigadores.

La revista destaca que, por primera vez, una tecnología es capaz de amplificar o reemplazar habilidades cognitivas humanas a gran escala, provocando una reconfiguración profunda en áreas como la salud, la educación, el entretenimiento, la defensa y las finanzas.

El año 2025 también estuvo marcado por logros que antes sonaban a ciencia ficción: diagnósticos médicos guiados por algoritmos, descubrimiento de fármacos en tiempo récord, asistentes conversacionales capaces de razonar y herramientas generativas que transformaron la creatividad en todos los niveles.

Avances acelerados y controversias crecientes

El impacto de la IA no estuvo exento de tensiones. Según Time, el acelerado lanzamiento de modelos cada vez más potentes reavivó debates sobre seguridad, desinformación, propiedad intelectual y desplazamiento laboral. En paralelo, gobiernos de todo el mundo discutieron marcos regulatorios urgentes mientras investigadores advertían sobre los riesgos de depender de sistemas opacos que pueden amplificar sesgos o tomar decisiones automatizadas difíciles de supervisar.

La publicación señala que la “carrera por el liderazgo global en IA” se convirtió en un factor clave en la competencia geopolítica entre Estados Unidos, China y la Unión Europea. Las inversiones récord de las grandes empresas tecnológicas no solo impulsaron la innovación, sino que también despertaron preocupaciones sobre la concentración de poder.

En el plano doméstico, la IA entró al debate político con fuerza: desde la gestión de oficinas públicas hasta los riesgos de manipulación informativa durante procesos electorales. El auge de los deepfakes obligó a partidos, plataformas y reguladores a implementar medidas para proteger a los votantes y reforzar la integridad democrática.

Los “arquitectos” detrás de la revolución

Aunque el título principal recayó en la tecnología como concepto, Time también dedicó una de sus portadas a los “arquitectos de la Inteligencia Artificial”, reconociendo a los líderes que impulsan esta transformación global. En una ilustración inspirada en la icónica fotografía de 1932 de obreros sentados en una viga suspendida sobre Nueva York, la revista reunió a ocho figuras esenciales del sector:

1) Mark Zuckerberg, CEO de Meta

2) Lisa Su, presidenta de AMD

3) Elon Musk, fundador de xAI

4) Jensen Huang, director de Nvidia

5) Sam Altman, CEO de OpenAI

6) Demis Hassabis, líder de Google DeepMind

7) Dario Amodei, cofundador de Anthropic

8) Fei-Fei Li, científica de Stanford, considerada la “madrina” de la IA

La revista afirma que estos líderes “han tomado el volante de la Historia”, al desarrollar tecnologías que remodelan el clima político, las comunicaciones, la economía y los estilos de vida. Para Time, la IA se consolidó como la herramienta más relevante en la competencia entre potencias desde el surgimiento de las armas nucleares.

Reconocimiento, influencia y polémica

No todos recibieron la elección con entusiasmo. Algunos críticos consideran que el reconocimiento pudo haber recaído en defensores de derechos humanos, líderes sociales o figuras políticas con un papel destacado en 2025. Sin embargo, la publicación insiste en que la IA fue el actor más influyente del año, capaz de modificar sistemas completos y de iniciar transformaciones profundas que continuarán durante décadas.

Time también subraya que, si bien la tecnología ocupa el protagonismo, su desarrollo es resultado del trabajo de miles de investigadores, ingenieros, programadores, diseñadores y artistas que empujan los límites de lo posible desde laboratorios, universidades y startups.

Un año que marca un antes y un después

Con su elección para 2025,que sucede al nombramiento de Donald Trump como personalidad del año en 2024, Time deja claro que la IA ya no es una herramienta más, sino una fuerza estructural que define el rumbo del mundo moderno.

La revista, cuyo reconocimiento se otorga desde 1927 a figuras influyentes, suma así a su lista a una tecnología que, para bien o para mal, ya domina la conversación global y continuará moldeando el futuro de la humanidad.

