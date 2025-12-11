Qué significa no querer armar árbol de Navidad, según psicólogos

No todas las personas experimentan entusiasmo al momento de armar el árbol de Navidad, y la psicología ofrece múltiples interpretaciones sobre este fenómeno cada vez más visible.

Mientras algunos relacionan la decoración festiva con unión y alegría, otros encuentran en estas fechas un detonante de tristeza, estrés emocional y recuerdos difíciles de transitar.

A diferencia de la infancia, cuando predominaban la ilusión y la expectativa de los regalos, la adultez incorpora experiencias que cambian la relación con las celebraciones. Las pérdidas familiares, los conflictos no resueltos o la nostalgia acumulada influyen en la predisposición frente a rituales clásicos como decorar el árbol de Navidad, generando rechazo o indiferencia frente a la tradición.

El doctor Rolando Salinas, jefe de Salud Mental del Hospital Alemán, explicó que las festividades suelen asociarse al encuentro familiar, aunque también suman un componente de estrés ligado a obligaciones, balances anuales y preocupaciones persistentes. Según detalló, este conjunto de factores es una fuente frecuente de ansiedad, especialmente en personas emocionalmente agotadas por el cierre del año.

Además de estas tensiones, los duelos por los ausentes adquieren un peso particular en diciembre. El especialista indicó que muchas personas reviven pérdidas y distancias afectivas, incluyendo la emigración de hijos o familiares cercanos. “La ausencia se siente con más fuerza durante las celebraciones”, sostuvo el profesional.

Por qué algunas personas prefieren no armar el arbolito de Navidad

El cambio en las estructuras familiares y la convivencia en modelos más diversos también influye en la manera en que se viven las fiestas. Las dinámicas complejas, las nuevas configuraciones afectivas y la presión por sostener tradiciones pueden generar incomodidad, dificultando la conexión emocional con las decoraciones navideñas.

Entre las razones más frecuentes para evitar esta tarea, especialistas destacan la presión emocional por aparentar alegría cuando no se siente, un cansancio acumulado que vuelve abrumadora cualquier actividad adicional y el duelo por quienes ya no están, incluyendo familiares emigrados. La soledad también pesa, exponiendo con mayor intensidad la falta de redes de apoyo.

A estos factores se suma la elección personal: algunas personas prefieren rituales alternativos, más simples o íntimos, que les permitan vivir las fiestas desde sus propios valores. Para ellas, renunciar al arbolito no implica rechazo, sino adaptación emocional y búsqueda de bienestar, una forma válida de transitar diciembre.

Los expertos sostienen que el vínculo con las festividades es individual y no existe una manera correcta de experimentarlas. Recomiendan gestionar el estrés mediante planificación anticipada, acuerdos familiares y elección consciente de actividades que reduzcan tensión y aumenten bienestar, especialmente en quienes enfrentan agotamiento emocional.

El doctor Salinas subrayó la importancia de diferenciar lo esencial de lo accesorio, priorizando vínculos significativos sobre expectativas sociales. En la misma línea, sugirió seleccionar los niveles de participación social según la capacidad emocional de cada persona, recordando que diciembre puede ser una oportunidad para practicar autocuidado y expresar afecto desde formas auténticas y sostenibles.