Regina Blandón y Karla Díaz sorprenden al besarse tras cantar ‘Amiga Mía’

La posada anual de una conocida agencia de representaciones, que cada diciembre reúne a celebridades del espectáculo mexicano, se convirtió este fin de semana en el escenario perfecto de uno de los momentos más virales de las redes sociales luego de que Regina Blandón y Karla Díaz protagonizaron un inesperado beso tras interpretar juntas la canción ‘Amiga Mía’, del musical ‘Mentiras’.

En la velada, que inició con una alfombra roja temática navideña adornada con esferas gigantes y regalos, varios famosos convivieron y disfrutaron de la fiesta. Ya entrada la noche, y mientras la pista comenzaba a llenarse, Regina Blandón y Karla Díaz decidieron subir a un pequeño escenario improvisado, donde realizaron una especie de “batalla musical” dedicada al repertorio de ‘Mentiras’, una de las obras de teatro más famosas de México.

El creador de contenido, Ricardo Peralta, quien es amigo cercano de ambas, no dudó en tomar su teléfono para grabar la presentación que estuvo llena de energía, complicidad y humor, mientras las artistas interpretaban la canción.

Sin embargo, la cereza del pastel ocurrió al final de su actuación, cuando en medio de la euforia, Regina Blandón tomó el rostro de Karla Díaz y le dio un beso que dejó sorprendidos a todos.

El clip, de apenas unos segundos, fue compartido por el propio Ricardo Peralta en su cuenta de Instagram, donde en cuestión de horas, acumuló miles de reproducciones, comentarios y memes, posicionándose entre las tendencias de la noche.

Cabe mencionar que, aunque por el momento ninguna de las famosas ha hecho declaraciones sobre el beso, el momento fue interpretado por algunos fans y colegas como una muestra de la amistad y complicidad que existe entre ambas como parte del buen humor que caracterizó la celebración.

