Aislinn Derbez revela que envidiaba a Regina Blandón en ‘La Familia P. Luche’

En un reciente episodio del podcast ‘La Magia del Caos’, conducido por Aislinn Derbez, la actriz Regina Blandón compartió anécdotas y reflexiones sobre su participación en ‘La Familia P.Luche’, una de las producciones más icónicas de la comedia mexicana.

Durante la conversación, Blandón recordó cómo fue el proceso que la llevó a interpretar a Bibi, personaje que con el tiempo se convirtió en uno de los favoritos del público. Según relató, el papel no estaba concebido originalmente con las características que finalmente lo distinguieron, pero su casting modificó la visión que los creadores tenían en un inicio.

“Mi prueba cambió la idea que tenían de Bibi. No estaba pensada como la vimos después, pero así fue como nació el personaje que todos conocen”, explicó la actriz.

La charla también permitió que Aislinn Derbez compartiera una confesión personal de su infancia: llegó a sentir cierta rivalidad con Blandón por interpretar a la hija de su padre, Eugenio Derbez, en la ficción.

“Siento que mi papá se basó un poco en mí para hacer el personaje. Sí me daba un poco de celos, pensaba: ‘¿Y ella por qué sale todo el tiempo de su hija, a mí por qué no me hicieron casting?’”, contó con humor.

Blandón, por su parte, recordó que en algunos capítulos llegó a compartir escenas con Aislinn y con Vadhir Derbez, y destacó que, a pesar de las exigencias de ser actriz infantil, el ambiente de trabajo fue positivo.

“Cuando eres niño actor de pronto es difícil. Me tocó mucha suerte estar 10 años ahí. La primera temporada tenía como 10 u 11 años, la segunda como 14 y la tercera como 19. Son 30 capítulos por temporada”, detalló.

‘La Familia P.Luche’, creada y protagonizada por Eugenio Derbez, reunió a un elenco encabezado por Consuelo Duval, Bárbara Torres y la propia Blandón. Su éxito se mantiene vigente más de dos décadas después, gracias a las constantes retransmisiones que siguen atrayendo a nuevas generaciones de televidentes.

La conversación entre Aislinn Derbez y Regina Blandón no solo evocó una etapa significativa de sus vidas, sino que también mostró cómo ambas han transformado aquellos recuerdos de infancia en anécdotas que hoy comparten con afecto y sentido del humor.

