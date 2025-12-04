Messi señala a sus favoritos para el Mundial 2026: “Brasil, Francia, España, Inglaterra y Alemania”

A horas del sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, Lionel Messi señaló cuáles son las selecciones que ve con más posibilidades de ser candidatas a llevar la Copa del Mundo.

En una entrevista para el programa SportsCenter de la cadena ESPN, ‘La Pulga’ reveló que Argentina llega a jugar el certamen ecuménico con mucha menos presión.

“Al ganar nos sacamos un peso encima, jugar sin esa mochila es un alivio, pero que al mismo tiempo no te da nada, porque el rival siempre le quiere ganar al campeón del mundo”, explicó.

“Hay selecciones que son muy buenas, como España, Francia otra vez, Inglaterra, Brasil, que también hace un tiempo no son campeones y quiere ser campeones, también Alemania”, señaló.

Lionel Messi was asked if Argentina can go for the World Cup again 👀 pic.twitter.com/4W34sfxNpj — ESPN FC (@ESPNFC) December 4, 2025

Sin embargo, el argentino no descarta a la albiceleste, pero recordó que una Copa del Mundo se define por detalles más que calidad. “Este grupo lo va a volver a intentar, va a dejar todo y va a pelear”, indicó.

“Después por pequeños detalles puedes quedar afuera. Cualquier selección te puede complicar y quedas afuera, pega una en el palo y te vas, puedes perder en los penales”, añadió.

La presencia de Messi en el Mundial 2026 no ha sido confirmada y eso ha generado una ola de rumores desde hace meses que sigue creciendo. Al ser cuestionado sobre su participación en la Copa del Mundo, la estrella del Inter Miami siguió su línea.

Messi no confirmó que jugará el Mundial y únicamente se limitó a contestar que le gustaría estar presente. “Ojalá pueda estar. Ya lo dije que me encantaría estar”, declaró.

Cuando el entrevistador bromeó con la posibilidad de que lo viera por televisión, Messi respondió que lo verá en vivo en caso de no jugarlo. “De última estaré ahí viéndolo en vivo, pero va a ser especial”, aseguró.

“El Mundial es especial para todos, para cualquier país, sobre todo para nosotros, que lo vivimos de manera diferente a cualquiera”, cerró.



