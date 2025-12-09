Messi hace historia al ganar MVP de la MLS por segundo año consecutivo

Lionel Messi escribió este martes su nombre con letras doradas en la MLS al llevarse la distinción del MVP por segundo años consecutivo. Por primera vez en la historia de la Major League Soccer (MLS) un jugador gana dos veces al hilo el Premio al Jugador Más Valioso.

Messi se convirtió en el único jugador en la historia de la MLS que consigue al menos 36 contribuciones de gol en una campaña de forma consecutiva (2024, 2025).

Una vez, dos veces. Siempre.



¡Leo Messi es el Jugador Más Valioso de la temporada 2025! pic.twitter.com/OVEiFmUbB6 — MLS Español (@MLSes) December 9, 2025

También fue el segundo de la MLS en liderar la liga tanto en goles anotados (29) como en asistencias (19), junto Sebastián Giovinco del Toronto FC en 2015 (22 goles, 16 asistencias).

Messi también fue nombrado en el once de la MLS 2025 el pasado mes de noviembre después de ganar la Bota de Oro del torneo.

El argentino es el primer jugador en la historia de la MLS en registrar 10 partidos de goles múltiples en una sola temporada, rompiendo el récord anterior de ocho compartidos por Stern John (Columbus Crew, 1998), Mamadou Diallo (Tampa Bay Mutiny, 2000) y Zlatan Ibrahimović (LA Galaxy, 2019).

‘La Pulga’ registró múltiples goles en cinco partidos consecutivos del 28 de mayo al 12 de julio, convirtiéndose en el primer jugador en la historia de la MLS en tener una racha de goles de más de cuatro partidos y anotar 10 tantos en el tramo.

El primer jugador en la historia en conseguir dos premios al Jugador Más Valioso de forma consecutiva.



Simplemente, Leo Messi. 🐐 pic.twitter.com/uQD1kS7lD8 — MLS Español (@MLSes) December 9, 2025

Por primera vez en la historia de la MLS, un futbolista ganó seis distinciones de Jugador del Día de Partido en temporadas consecutivas.

Votaciones MVP MLS

Nombre Voto de los medios – Voto del jugador – Voto del club – Voto total

Lionel Messi – Inter Miami CF 83,05 % 55,17 % 73,08 % 70,43 %

Anders Dreyer – San Diego FC 6,78 % 18,97 % 7,69 % 11,15 %

Denis Bouanga – LAFC 3,39 % 6,90 % 11,54 % 7,27 %

Evander – FC Cincinnati 2,26 % 12,07 % 0,00 % 4,78 %

Sam Surridge – Nashville SC 1,69 % 1,72 % 3,85% 2,42 %



Sigue leyendo:

· Messi agranda su leyenda al llevar al campeonato de la MLS Cup al Inter Miami

· Este será el camino de Lionel Messi en el Mundial de 2026

· Messi señala a sus favoritos para el Mundial 2026: “Brasil, Francia, España, Inglaterra y Alemania”