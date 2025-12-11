Snoop Dogg nombrado “entrenador honorario” del equipo de EEUU en los Juegos Olímpicos de Invierno

El rapero Snoop Dogg fue nombrado entrenador honorario del equipo olímpico y paralímpico de Estados Unidos para los Juegos de Invierno 2026, que se celebrarán del 6 al 22 de febrero en Milán-Cortina, Italia.

La decisión, anunciada por el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos (USOPC), representa un hito histórico: por primera vez, la delegación suma a una figura emblemática de la cultura popular para brindar acompañamiento emocional y potenciar la visibilidad de los atletas fuera del terreno de juego.

Snoop Dogg resume update: Honorary Team USA Coach 🫡 pic.twitter.com/tXMOKlrwWR — NBC Olympics & Paralympics (@NBCOlympics) December 11, 2025

El rapero, cuyo nombre real es Calvin Broadus Jr., integrará de manera voluntaria el llamado “equipo detrás del equipo”, un grupo que reúne a entrenadores, médicos y profesionales de apoyo. Su labor será estrictamente motivacional y no abarcará cuestiones técnicas.

Su energía, humor y carisma factores claves

Según explicó Sarah Hirshland, directora ejecutiva del USOPC, su energía, humor y carisma serán factores clave para alimentar el ánimo y la cohesión de los atletas estadounidenses en la máxima cita invernal. “Su entusiasmo por el movimiento olímpico y paralímpico es contagioso, y estamos encantados de darle la bienvenida oficialmente a nuestro equipo”, señaló.

La reacción de Snoop Dogg a su designación fue entusiasta. En diálogo con People, declaró: “Los atletas de Team USA son las verdaderas estrellas. Yo solo quiero animar, elevar y, tal vez, dejar caer un poco de sabiduría desde la banda. Este equipo representa lo mejor del deporte: talento, corazón y esfuerzo. Si puedo sumar motivación y amor, eso ya es una victoria para mí”.

La relación de Snoop Dogg con el mundo olímpico comenzó a consolidarse durante los Juegos Olímpicos de París 2024, donde se desempeñó como corresponsal para NBC, portó la antorcha en la ceremonia inaugural y participó de la ceremonia de clausura. Tras esa experiencia, aseguró: “A lo largo de los años sentí que me preparé para esto. Demostré que soy confiable, profesional, que sé lo que hago, y a la gente le gusta verme”. En 2026, volverá a desempeñarse en el rol de corresponsal, esta vez en Milán-Cortina.

El nombramiento no solo busca aprovechar el magnetismo y la llegada de Snoop Dogg, también responde a una tendencia internacional de fortalecer el entorno psicosocial de los equipos de alto rendimiento.

La expectativa es que su presencia aporte una dosis extra de energía y optimismo al equipo de Estados Unidos en su camino hacia el desafío de Milán-Cortina 2026, y que, con su participación, la delegación logre construir una identidad aún más fuerte y apoyada en valores de colaboración, resiliencia y diversidad.

La próxima cita olímpica no solo verá a los mejores deportistas en acción, también será escenario de una apuesta innovadora donde la cultura, el carisma y el deporte se unirán en busca de los mejores resultados dentro y fuera de la pista.

Seguir leyendo:

Snoop Dogg es el nuevo accionista del Swansea City y entra al fútbol inglés como inversionista

Snoop Dogg llevó la antorcha olímpica de París 2024

Snoop Dogg cancela concierto por polémica con productor