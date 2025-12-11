Sospechoso de asesinar a Charlie Kirk comparecerá ante la corte en persona por primera vez

Tyler Robinson, el sujeto que se encuentra bajo custodia en relación con el homicidio del activista conservador Charlie Kirk, comparecerá este jueves ante la corte en lo que será su primera audiencia presencial.

El sujeto de 22 año presuntamente se dio a la fuga tras el tiroteo, lo que inició una intensa operación de búsqueda. El joven se entregó a las fuerzas del orden la noche del 11 de septiembre, informó ABC News.

Robinson enfrenta actualmente múltiples cargos graves, que incluyen asesinato agravado, disparo grave de un arma de fuego que causó lesiones corporales graves, obstrucción de la justicia, dos cargos de manipulación de testigos y comisión de un delito violento en presencia de un niño.

Posible condena a pena capital se mantiene latente

El acusado había comparecido previamente ante el juez en dos ocasiones. La primera fue de forma virtual y la segunda, únicamente por audio.

Hasta la fecha, Robinson no ha emitido una declaración de culpabilidad. En caso de ser hallado culpable del cargo de asesinato agravado, el sujeto podría ser condenado a la pena capital.

El trágico suceso ocurrió el 10 de septiembre, cuando Kirk, de 31 años, fue fatalmente tiroteado mientras lideraba un acto al aire libre en la Universidad del Valle de Utah (UVU) en Orem, Utah.

Kirk era el fundador de la organización juvenil conservadora Turning Point USA. El evento en Utah marcaba el inicio de su gira denominada “The American Comeback Tour”, diseñada para generar debates sobre asuntos polémicos en distintas universidades.

Aquella convocatoria superó ampliamente las expectativas. Aunque se anticipaba una asistencia de unas 600 personas, el acto llegó a congregar a más de 3,000 asistentes.

