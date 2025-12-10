Amanda Seyfried se niega a discuparse por sus comentarios tras la muerte de Charlie Kirk: “Soy libre de opinar”

La actriz Amanda Seyfried no piensa pedir disculpas por los comentarios que hizo tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, ocurrido el pasado 10 de septiembre durante una actividad pública en Utah.

“No voy a pedir p**tas disculpas por eso. Por Dios, comenté una cosa. Dije algo basado en la realidad, en imágenes reales y citas reales. Lo que dije fue bastante veraz, y soy libre de opinar, por supuesto”, dijo en una entrevista a Who What Wear.

A famosa actriz fue blanco de críticas luego de que llamó “odioso” a Charlie Kirk en un comentario en Instagram después de su muerte. Seyfried respondió a una publicación que destacaba algunas de las declaraciones controvertidas de Kirk en contra el aborto, la inmigración y los afrodescendientes. En otra publicación, la actriz compartió un mensaje que decía: “No puedes invitar a la violencia a la mesa y sorprenderte cuando empieza a comer”, decía la publicación.

Esto causó indignación en reds sociales ya que muchos partidarios de Kirk consideraron que Seyfried estaba justificando la violencia con la que murió el político. Recordemos que Kirk recibió un disparo fatal en el cuello durante un evento público en la Universidad del Valle de Utah.

Luego de la polémica, Seyfried publicó una aclaratoria de su mensaje inicial aclarando que aunque no estaba de acuerdo con la postura de Kirk su asesinato le pareció perturbador. “Estamos olvidando los matices de la humanidad. Puedo indignarme por la misoginia y la retórica racista, y también estoy totalmente de acuerdo en que el asesinato de Charlie Kirk fue absolutamente perturbador y deplorable en todos los sentidos imaginables”, escribió la actriz en Instagram. “Nadie debería sufrir este nivel de violencia. Este país está de luto por demasiadas muertes y tiroteos violentos y sin sentido. ¿Podemos estar de acuerdo al menos en eso?”, pidió.

En la entrevista de este miércoles, Seyfried aseguró que hizo la aclaratoria porque sus palabras habían sido sacadas de contexto. “Pude expresar algo de claridad, y se trataba de recuperar mi voz porque sentía que me la habían robado y recontextualizado, que es lo que la gente hace, por supuesto”, dijo.

