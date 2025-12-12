Adam Levine es el comprador de la propiedad de Oprah Winfrey

Hace poco se informó que la periodista y presentadora Oprah Winfrey había vendido una parte de su gran finca en Montecito, California. Y ahora se ha confirmado que los felices compradores fueron Adam Levine y su esposa Behati Prinsloo.

La venta se habría hecho tras negociaciones fuera del mercado de bienes raíces, y que sus nuevos dueños sean famosos hace que el valor de la propiedad sea aún más elevado.

Hay que recordar que Winfrey compró esta propiedad en 2019 por $6.85 millones de dólares. Esa cifra fue recibida por el actor Jeff Bridges, quien fue premiado con un Oscar a Mejor Actor por su interpretación en ‘Crazy Heart’ (2009).

Se resalta que la venta es de una parte de su finca porque desde hace más de dos décadas la periodista se ha encargado de comprar y agrandar la propiedad cada vez más. El sitio no solo sirve como hogar para ella y su familia, sino que también ha sido set de grabación para algunas de sus entrevistas a otras celebridades.

Aunque no se han obtenido declaraciones oficiales de la razón por la que Winfrey vendió la propiedad, sí se sabe que durante los últimos años ha decidido hacer más chiquito el sitio, al mismo tiempo que su finca en Hawái se hace igual de popular e impresionante.

Levine y Prinsloo ha comprado esta propiedad pocos meses después de que cerraran la venta de otra mansión en la misma zona que les perteneció durante tres años. La pareja recibió $60 millones de dólares por el lugar, lo que quiere decir que invirtieron un pequeño porcentaje de esa cifra por la nueva residencia.

Ahora, el líder de la banda Maroon 5 podrá disfrutar de una casa de 3,500 pies cuadrados distribuidos en una sola planta con dos dormitorios, cuatro baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades. Se desconoce si esta es una simple inversión o si la convertirán en su residencia oficial.

La construcción de este sitio data de 1919, pero en los últimos años se le han hecho reformas que la mantienen en buen esta.

