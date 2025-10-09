Adam Levine encontró comprador para su mansión en Montecito

En julio de este año, Adam Levine y su esposa Behati Prinsloo pusieron en venta una mansión en Montecito, California, que les perteneció durante tres años.

La pareja esperaba recibir $65 millones de dólares, pero ahora han aceptado una oferta de solo $60 millones de dólares. Aunque no recibirá lo que esperaba inicialmente, sí es una cifra superior a los $52 millones de dólares que el líder de Maroon 5 pagó por el sitio en 2022.

Según ‘Realtor.com’, esta propiedad se convirtió en la más costosa de Montecito en los últimos tres meses.

Para promocionar la propiedad, en el listado se describía como “una oportunidad única e irremplazable, idealmente ubicada en la calle más codiciada de Montecito, pero discretamente ubicada al final de un largo camino, que ofrece privacidad y prestigio”.

Por los momentos se desconoce la identidad del nuevo propietario, aunque sí es seguro que podrá disfrutar de una casa de 10,000 pies cuadrados distribuidos en seis habitaciones, 11 baños, vestíbulos, dos cocinas, sala de estar, comedor, teatro, sala de vinos, terraza con chimenea y otros lujos.

Aunque la propiedad fue construida hace unos años, en los últimos años se le han hecho reformas al sitio que la mantienen en buen estado y actualizada.

El nuevo propietario también tendrá en su poder una casa para huéspedes con espacio suficiente. El sitio podrá ser usado como una casa para invitados o también podría ser transformado según las necesidades que tenga.

Al exterior, la propiedad incluye extensas áreas verdes con piscina, área de spa, comedor y otros espacios para compartir con familiares o amigos.

