ChikyBombom defiende a Cazzu en medio de la demanda de Christian Nodal

Christian Nodal habría demandado a Cazzu, madre de su hija, dado que aparentemente él, en el lapso comprendido de un año, supuestamente le pasó $12,000,000 de pesos mexicanos, según revelaron en el programa de entretenimiento “Ventaneando”. Por ello, ChikyBombom aprovechó para dar su opinión sobre un tema que se ha vuelto tendencia en los últimos días.

La dominicana es madre soltera y, desde su experiencia, decidió hablar sobre lo que aparentemente estaría atravesando Cazzu: “Que ella se lo gaste con el chillo, no importa. Porque es más fácil dar el dinero que criar. Ella lo está criando a esa criatura. No importa en lo que ella lo gaste“, dijo en el programa de televisión “Hoy Día”.

La presentadora comentó en el matutino de Telemundo que la cantante de origen argentino podría hacer con ese dinero lo que quisiera, dado que es la que vive con la niña y la cuida. Sabe si está sana, el momento cuando hay que llevarla a un centro de salud o hasta en el tema de la educación; por ello destacó que criar a un hijo es una de las cosas más complejas.

“Ella es quien se está chupando a esa criatura, día, noche, todo, todo. Médico, para el médico, va ella. Escuela, para la escuela, va ella. Los padres lo único que tienen que hacer es dar dinero, mi amor. La responsabilidad de tener a un muchachito ahí, gritándote, que se levantó, es más difícil”, mencionó en el espacio de entretenimiento.

Para la conductora, no es necesario tener que justificar todo lo que Cazzu ha gastado en su hija, dado que considera que es mucho más sencillo pasar la manutención que estar las 24 horas del día con una persona que depende completamente de ella y desconoce que existe una relación fracturada entre sus padres: “No importa en qué ella se gaste el dinero. Se merece todo”.

En la demanda que le habría puesto Nodal a Cazzu, se dice que aparentemente ella no le habría permitido sacarle el pasaporte mexicano a Inti. Por ello, él habría solicitado que ambos puedan tomar decisiones sobre la niña para también poder hacer planes con la pequeña sin tener mayores problemas, pero todo a través de la vía legal para que quede por escrito y autorizado por un juez.

Sigue leyendo:

· Cazzu enfrenta demanda de Christian Nodal por presunta manutención excesiva

· Cazzu desmiente rumores sobre la custodia total de su hija con Christian Nodal

· FGR negó exoneración de Christian Nodal y su familia tras conflicto con Universal Music