FGR negó exoneración de Christian Nodal y su familia tras conflicto con Universal Music

La Fiscalía General de la República (FGR) de la Ciudad de México, en horas de la tarde del pasado miércoles, compartió que es falso que Christian Nodal y sus padres, Cristina Nodal y Jaime González, hayan sido exonerados del procedimiento legal que vienen enfrentando desde el año 2021 con Universal Music tras la supuesta falsificación de más de 30 documentos.

“La denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por una empresa disquera consiste en la acusación de que Christian ‘N’ y su familia cedieron derechos de autor sobre determinadas obras; y, después de eso, se ostentaron como dueños de lo que ya no eran”, escribieron a través de sus redes sociales para desmentir las declaraciones que hizo el cantante tras 17 horas de juicio.

El cantante ingresó al lugar el pasado martes y no fue hasta el miércoles en la mañana cuando salieron y dio declaraciones a la prensa, donde además mencionó que las autoridades mexicanas no lograron comprobar que aparentemente habrían falsificado algunos de los documentos de los que habla la disquera. Sin embargo, él no mencionó que existe otro juicio donde se determinarán otras acciones.

“La carpeta que se judicializó ante la Jueza refiere lo anterior. Y dicha Jueza no exoneró ni a Christian ‘N’ ni a su familia; simplemente determinó que existe otro juicio, de carácter civil, y que es necesario esperar el resultado del mismo para que proceda, o no, la acción penal”, reveló la FGR a través de su perfil en la red social “X”.

Nodal le explicó a la prensa que siempre había creído en la justicia, dejando claro que él y sus parientes habían salido victoriosos del proceso legal, pero “sigue abierto” y esperan que sus padres den todos los comprobantes que tienen al respecto, pero la disquera solicitará ante las autoridades que la situación no pase de ahí y nadie se vea perjudicado tras las rejas, por todo el conflicto que tienen desde hace 4 años.

“Sigue abierto, en espera de ese resultado… aportar ante la FGR las pruebas que tengan al respecto. Los argumentos de la FGR respecto a la determinación de la Jueza se establecerán en el recurso correspondiente” y Universal Music “apelará la decisión de la Jueza de no vincular a proceso”, manifestaron tras las declaraciones ofrecidas por Nodal.

