Cazzu enfrenta demanda de Christian Nodal por presunta manutención excesiva

La disputa entre Christian Nodal y Cazzu continúa, y es que el pasado jueves el programa de televisión mexicano Ventaneando reveló que el cantante la demandó tras un tema que se viene registrando con la manutención de la pequeña Inti, dado que él aseguró que durante 12 meses le estuvo enviando un millón de pesos mexicanos mensuales en efectivo a la madre de su hija.

El origen de esta denuncia podría haberse registrado luego de que en meses anteriores la cantante revelara que, aparentemente, no recibía un buen sustento económico por parte de la figura paterna de su hija, motivo que habría hecho molestar al intérprete de “Botella tras botella” por presuntamente no ser así: “No tenemos la verdad un acuerdo que yo considere justo porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo y bueno”.

“Los depósitos realizados por concepto de alimentos para la niña afirmando que ha aportado más de 12 millones de pesos mexicanos (unos 700 mil dólares) a la madre de su hija en un lapso de 13 meses, y destaca que los pagos se entregaron por conducto de terceros y que, por instrucción expresa de Cazzu, todo fue en efectivo, pues ella solo accedía a recibirlo así en su natal Argentina”, dijo el programa de entretenimiento.

La conductora Pati Chapoy, en la emisión pasada, reveló que la intérprete de “Con otra” le había solicitado un millón mensual que tenía que recibir, pero no a través de una cuenta bancaria para no tener que dar explicaciones a las autoridades argentinas y así poder percibir por completo el dinero que él le enviaba a su hija.

“Le dijo que quería uno [millón de pesos mexicanos] por mes, en efectivo y en su mano. ¿Para qué? Pues para que Hacienda de Argentina no se diera cuenta y ella recibiera el dinero completo”, explicó.

Otro de los temas que también se refleja en la demanda es que, supuestamente, la madre de la menor de edad hasta la fecha no habría permitido que Christian le saque el pasaporte de nacionalidad mexicana, así como él también estaría solicitando la manera de que ella lo deje poder compartir más con su hija de 2 años y también tener mayor participación en las decisiones que se tomen con ella.

“En su demanda, Christian revela que es Cazzu la que se ha negado a que se le expida a la niña un pasaporte mexicano y se tramite una visa para que pueda viajar a Estados Unidos, donde hoy radica él. Hace hincapié en la necesidad de convivir y participar en las decisiones que impacten su desarrollo y bienestar”.

